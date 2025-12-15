Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Người dân TPHCM đón thời tiết mát mẻ đầu tuần mới

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 17-18/12 và ngày 21-22/12, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, rãnh áp thấp xích đạo ở phía Nam xu hướng nâng nhẹ trục lên phía Bắc tạo nên hội tụ gió Đông (tác nhân tăng độ ẩm, gây mưa, sương mù, mù khô) trên khu vực Nam bộ trong những ngày này.

Sáng 15/12, người dân TPHCM đón ngày mới trong thời tiết mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (15/12) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày vào khoảng 30-33 độ C.

Dự báo diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ ổn định tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam bộ có cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung bộ hoạt động ổn định.

3333333.jpg
Trong những ngày giữa tháng 12, thời tiết TPHCM khả năng se lạnh, xuất hiện sương mù và mưa rào một vài ngày.

Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh di chuyển dần ra phía Đông và suy yếu dần. Khoảng ngày 17-18/12 và ngày 21-22/12, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp xích đạo ở phía Nam có xu hướng nâng nhẹ trục lên phía Bắc tạo nên hội tụ gió Đông (tác nhân tăng độ ẩm, gây mưa, sương mù, mù khô) trên khu vực Nam bộ trong những ngày này.

Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ trong ngày 14-16/12, sau giảm nhẹ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục xuống phía Nam, đi qua Nam Trung bộ - Nam bộ sau hoạt động suy yếu và rút chậm dần ra phía Đông.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#TPHCM #thời tiết #mưa rào #không khí lạnh #gió đông #nam bộ #dự báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục