Người dân TPHCM đón thời tiết mát mẻ đầu tuần mới

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 17-18/12 và ngày 21-22/12, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, rãnh áp thấp xích đạo ở phía Nam xu hướng nâng nhẹ trục lên phía Bắc tạo nên hội tụ gió Đông (tác nhân tăng độ ẩm, gây mưa, sương mù, mù khô) trên khu vực Nam bộ trong những ngày này.

Sáng 15/12, người dân TPHCM đón ngày mới trong thời tiết mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ hôm nay (15/12) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ban ngày vào khoảng 30-33 độ C.

Dự báo diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến khu vực TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ ổn định tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam bộ có cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Trong những ngày giữa tháng 12, thời tiết TPHCM khả năng se lạnh, xuất hiện sương mù và mưa rào một vài ngày.

Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh di chuyển dần ra phía Đông và suy yếu dần. Khoảng ngày 17-18/12 và ngày 21-22/12, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp xích đạo ở phía Nam có xu hướng nâng nhẹ trục lên phía Bắc tạo nên hội tụ gió Đông (tác nhân tăng độ ẩm, gây mưa, sương mù, mù khô) trên khu vực Nam bộ trong những ngày này.

Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ trong ngày 14-16/12, sau giảm nhẹ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục xuống phía Nam, đi qua Nam Trung bộ - Nam bộ sau hoạt động suy yếu và rút chậm dần ra phía Đông.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.