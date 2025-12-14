Không khí lạnh ảnh hưởng sâu rộng, Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 5 độ C

TPO - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Theo dự báo, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, có nơi dưới 5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến sáng sớm 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ giảm 3-6 độ C. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Ngày 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ngày và đêm 14/12, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Không khí lạnh đang lan rộng, gây mưa và rét. Ảnh minh họa

Ở khu vực Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Từ đêm 13/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Hà Nội trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Không khí lạnh còn gây mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng vào đêm qua và sáng sớm nay. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/12 đến 3h ngày 14/12 cục bộ có nơi trên 50mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 52.5mm, trạm Bà Nà (Đà Nẵng) 96.4mm…

Từ sáng sớm đến hết ngày 14/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Lượng mưa phổ biến là 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Ngày và đêm 14/12, ở khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14/12, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trên biển, theo dự báo, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Tại Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đài khí tượng cảnh báo vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-6m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/12 chi tiết từng khu vực:

TP. Hà Nội có nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Đông Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất là 11-14 độ, vùng núi và trung du 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế có hiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc là 12-15 độ, phía Nam có nơi 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất ở Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.