Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TP Huế: Xuất hiện hố sụt chưa rõ nguyên nhân trên quốc lộ

Một hố sụt chưa rõ nguyên nhân trên Quốc lộ 49, cơ quan chức năng đã khắc phục tạm, đặt biển cảnh báo khuyến cáo tài xế chú ý quan sát.

Tối 13-12, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế đã tiến hành hoàn tất xử lý tạm thời một hố sụt trên tuyến Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền, TP Huế. Đồng thời bố trí bảng cảnh báo để các phương tiện lưu thông qua lại đảm bảo an toàn.

Hố sụt xuất hiện ở sát lề đường.
Hố sụt xuất hiện ở sát lề đường.

Vị trí hố sụt xảy ra tại km 32+200 thuộc Quốc lộ 49. Ghi nhận ban đầu cho thấy mặt đường nhựa bị sụt xuống, tạo thành một hố sâu có thế tích ước khoảng 2 m3, nằm sát lề đường, xung quanh hố sụt có những vết nứt, phía dưới là hàm ếch, nguy cơ tiếp tục mở rộng.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế cho biết vị trí xảy ra hố sụt này không có bất kỳ công trình ngầm nào ở bên dưới nên chưa rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng nêu trên.

Sau khi đổ đá lấp đầy hố sụt, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế sẽ làm rõ nguyên nhân để khắc phục triệt để hiện tượng này trong thời gian tới.

Quốc lộ 49 là tuyến giao thông có điểm đầu ở phường Thuận An và điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở xã A Lưới 3, dài hơn 97 km; đây là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP Huế với các xã biên giới vùng cao A Lưới.

Người Lao động
#Hố sụt đường Quốc lộ 49 #An toàn giao thông Huế #Khắc phục sự cố đường bộ #Nguyên nhân hố sụt chưa rõ #Quản lý và xây dựng đường bộ Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục