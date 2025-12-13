Phát hiện thi thể trôi trên sông ở Cà Mau

TPO - Thi thể được người dân phát hiện trôi trên sông ở Cà Mau là nam, khoảng 40 tuổi không mặc áo, chỉ có chiếc quần cụt màu xanh. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xem, quay chụp đưa lên mạng xã hội.

Chiều 13/12, người dân sống xung quanh khu vực khóm 4, phường Tân Thành (Cà Mau) gần bờ sông Gành Hào đã phát hiện một xác chết trôi trên sông nên hô hoán. Khi được phát hiện, thi thể nằm úp mặt. Chỉ vài phút sau, khu vực phát hiện thi thể rất đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung xem, quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Sự việc cũng nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương có mặt hiện trường sử dụng phương tiện đưa thi thể vào bờ.

Theo nhận định bước đầu, thi thể là nam (tầm 40 tuổi), trên người nạn nhân không mặc áo, chỉ mặc chiếc quần cụt màu xanh. Thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn, chưa phân hủy nên có thể nhận dạng.

Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết.