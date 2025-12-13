Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an Huế ra quân ‘Chiến dịch Quang Trung’, xây xong nhà cho dân vùng thiên tai trước Tết

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với tinh thần thần tốc, quyết liệt và hướng về cơ sở, Công an TP. Huế triển khai Chiến dịch Quang Trung, đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 13/12, Công an TP. Huế thông tin, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND thành phố về việc ra quân Chiến dịch Quang Trung, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương tổ chức xây dựng mới hai căn nhà cho hộ bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Văn Lượng tại xã miền núi Khe Tre. Đây là những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt thiên tai vừa qua.

chien-dich-qt-ca-1.jpg
Công an TP. Huế ra quân Chiến dịch Quang Trung, tổ chức xây nhà mới﻿ cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Tổng kinh phí xây dựng nhà hơn 300 triệu đồng, được huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm của lực lượng công an đối với người dân vùng khó khăn.

Việc xây dựng nhà ở cho người dân được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với phong trào thi đua Ba Nhất của Công an TP. Huế: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch nêu cao tinh thần khẩn trương, bảo đảm tiến độ, không để người dân tiếp tục sống trong cảnh tạm bợ.

Công an TP. Huế đặt mục tiêu hoàn thành, bàn giao các căn nhà trước ngày 31/1/2026, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong những ngôi nhà mới an toàn, khang trang.

Trước đó, UBND TP. Huế cũng đã tổ chức lễ khởi động Chiến dịch Quang Trung tại hai xã Khe Tre và Lộc An, nhằm hỗ trợ các gia đình có nhà bị hư hỏng, sập đổ sau các đợt thiên tai vừa qua. Theo kế hoạch, mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 200 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, lực lượng dân quân và người dân địa phương đã đồng loạt triển khai các hạng mục xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân, với mục tiêu đặt ra là hoàn thành và bàn giao nhà trong thời gian ngắn nhất.

Tiếp sau lực lượng quân đội, Công an TP. Huế cũng đã khẩn trương ra quân thực hiện chiến dịch giàu tính nhân văn này.

Ngọc Văn
#Công an TP. Huế #ra quân #Chiến dịch Quang Trung #xây nhà mới #người dân #vùng thiên tai #trước Tết Nguyên đán

