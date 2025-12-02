Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đắk Lắk triển khai chiến dịch ‘Quang Trung thần tốc', hoàn thiện 684 nhà cho dân trước Tết

Huỳnh Thủy

TPO - Đắk Lắk đồng loạt khởi công xây dựng 684 căn nhà mới tại các vùng "rốn lũ" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chiến dịch “Quang Trung thần tốc”. Mục tiêu hoàn thiện nhà ở an toàn cho người dân trước Tết.

Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành 684 căn nhà cho người dân trước Tết.
z7280247692385-6ef490245008b138cb123d19e23a501c.jpg
Ngày 1/12, tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khởi công xây dựng lại 684 căn nhà bị sập trôi hoàn toàn sau cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025.
z7281202648157-9eaa724f5a6fcd6d794a37f49033874a.jpg
tp-1.jpg
Hai xã được chọn để làm lễ khởi công gồm xã Tuy An Bắc và xã Hòa Thịnh. Đây là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Trong đợt này, tại xã Hoà Thịnh có 97 căn nhà được xây mới lại. Còn xã Tuy An Bắc sẽ xây dựng 16 căn nhà.
anh-4.jpg
Mỗi căn có diện tích sàn 48m2, có gác để có thể tránh được lũ lớn. Mỗi căn trị giá tối thiểu 170 triệu đồng.
z7281202667645-21b6e4b9bf0cf2960a625db207a739b7.jpg
Hiện Quân khu 5 đã triển khai hơn 100 đội thợ, mỗi đội 12–15 người, trong đó có 3–4 thợ lành nghề triển khai xây nhà cho dân theo tinh thần thần tốc.
tp-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Ai có gì giúp nấy; ai có công góp công; ai có của góp của; ai có nhiều giúp nhiều; ai ở đâu giúp ở đó”. Ông yêu cầu các đơn vị triển khai phải đảm bảo công trình bền vững – tiết kiệm – hiệu quả – đúng tiến độ, đảm bảo người dân có nhà trước Tết.
544.jpg
Ông Lê Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk thông tin về 3 mẫu nhà tránh lũ.
Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #xây nhà #tránh lũ #Thủ tướng #Chính phủ #thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục