Đắk Lắk triển khai chiến dịch ‘Quang Trung thần tốc', hoàn thiện 684 nhà cho dân trước Tết

TPO - Đắk Lắk đồng loạt khởi công xây dựng 684 căn nhà mới tại các vùng "rốn lũ" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chiến dịch “Quang Trung thần tốc”. Mục tiêu hoàn thiện nhà ở an toàn cho người dân trước Tết.
Ngày 1/12, tỉnh Đắk Lắk đồng loạt khởi công xây dựng lại 684 căn nhà bị sập trôi hoàn toàn sau cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025.
Hai xã được chọn để làm lễ khởi công gồm xã Tuy An Bắc và xã Hòa Thịnh. Đây là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Trong đợt này, tại xã Hoà Thịnh có 97 căn nhà được xây mới lại. Còn xã Tuy An Bắc sẽ xây dựng 16 căn nhà.