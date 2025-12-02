Đắk Lắk triển khai chiến dịch ‘Quang Trung thần tốc', hoàn thiện 684 nhà cho dân trước Tết

TPO - Đắk Lắk đồng loạt khởi công xây dựng 684 căn nhà mới tại các vùng "rốn lũ" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chiến dịch “Quang Trung thần tốc”. Mục tiêu hoàn thiện nhà ở an toàn cho người dân trước Tết.