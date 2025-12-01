Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đến Đắk Lắk giúp dân vùng lũ dựng xong nhà trước Tết

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ và xây nhà mới trước Tết Nguyên đán.

Sáng 1/12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, cơ động lực lượng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

2e9a3bc8ca7646281f67-3413.jpg
Quang cảnh lễ xuất quân.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình. Lực lượng được yêu cầu bảo đảm kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động; giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước Tết Nguyên đán.

Tại buổi xuất quân, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, đã quán triệt giao nhiệm vụ cơ động lực lượng.

Đại tá Ích nhấn mạnh: "Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc, yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa hình".

8bae43dfb2613e3f6770.jpg
Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng, giao nhiệm vụ cho các lực lượng.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng yêu cầu, lực lượng được huy động khi triển khai nhiệm vụ phải giúp dân một cách hiệu quả, không gây phiền hà, khó khăn thêm cho nhân dân, thực hiện đúng phương châm “ở đâu khó có bộ đội”.

Các cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật và sáng tạo trong công việc, chủ động tổ chức thi công các hạng mục nhà ở đảm bảo chắc chắn, vững bền, đúng tiến độ. Mỗi hành động của bộ đội phải phản ánh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để nhân dân cảm nhận được sự tận tâm, nghĩa tình và uy tín của lực lượng vũ trang thành phố.

quan-doi-7822.jpg
Các lực lượng quân đội được huy động lên đường giúp người dân khắc phục thiệt hại mưa lũ ngay sau lễ xuất quân.

Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và bàn giao nhà ở trước ngày 20/1/2026, đảm bảo tất cả các hộ dân đều có mái nhà an toàn đón Tết.

Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng đã khẩn trương cơ động theo đội hình, thể hiện khí thế quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thi công khi đến địa bàn.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #Quân đội #Giúp dân vùng lũ #Đắk Lắk #Giúp dân dựng nhà trước tết #Trần Hữu Ích #Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng #Tinh nhuệ

