Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 ứng cứu người dân trên đỉnh lũ

TPO - Các cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đặc chủng thuộc các đơn vị của Quân khu 5 đã được huy động để nhanh chóng triển khai việc ứng cứu, hỗ trợ và tiếp tế người dân vùng ngập lũ ở Đắk Lắk và Gia Lai.

Ngày 20/11, Quân khu 5 cho biết, đoàn công tác của Quân khu đã trực tiếp đến các nơi vùng xung yếu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) khảo sát nhu cầu của nhân dân để hỗ trợ nhu yếu phẩm gồm lương khô, mì tôm, nước uống những đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt.

Các lực lượng của Quân khu 5 có mặt tại các địa điểm xung yếu sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân vùng ngập lũ ở Gia Lai.

Trong ngày, các đơn vị Quân khu 5 phối hợp với công an và lực lượng địa phương hỗ trợ hàng nghìn suất ăn, nước đóng chai giúp đồng bào các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước và một số vùng bị ngập ở Gia Lai. Đồng thời, phối hợp giúp cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả theo tinh thần nước rút đến đâu khắc phục đến đó.

Cũng trong ngày 20/11, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cơ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quân khu 5 họp chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ ngày 15 đến 19/11, lượng mưa đạt mức rất lớn, nhiều nơi đo được từ 900 - 1.400 mm, gây ngập sâu, chia cắt diện rộng và đe dọa an toàn hàng nghìn hộ dân. Mực nước trên các sông Ba, Tam Giang, Kỳ Lộ, Bàn Thạch đều vượt báo động 3; một số vị trí vượt cả đỉnh lũ năm 2009.

Trước tình hình nguy cấp, Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 12.300 cán bộ, chiến sĩ, 60 xe ô tô các loại, 57 ca nô – xuồng máy công suất lớn cùng hàng nghìn trang bị cứu hộ. Các tổ ca nô chuyên trách cơ động xuyên đêm, tiếp cận các khu vực bị cô lập, di dời an toàn 505 người khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và dân quân địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 nhà dân bị ngập, nhiều khu vực bị chia cắt tại Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Đồng Xuân, Xuân Phước… Tổng cộng 3.917 hộ/9.945 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi lũ ập về.

Tại hiện trường, Đại tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, chủ động phương án cứu hộ theo cấp độ lũ. Tuyệt đối không để nhân dân thiếu đói, thiếu nước sạch. Triển khai nhanh phương tiện cơ động đưa người dân đến nơi trú tránh an toàn. Duy trì thông tin liên lạc, bảo đảm công tác hậu cần – quân y trên tất cả các hướng.

Quân khu 5 cũng chuẩn bị sẵn vị trí cất, hạ cánh trực thăng cứu hộ, sẵn sàng tiếp nhận lực lượng chi viện đường không khi tình huống phức tạp hơn xảy ra. Đồng thời, Quân khu cũng đã xây dựng kế hoạch tổng thể giúp địa phương khắc phục hậu quả sau lũ, ưu tiên các trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học để sớm trở lại hoạt động.

Đại tá Phan Đại Nghĩa cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi tặng quà kịp thời động viên bà con nhân dân thôn Thượng Phú, phường Bình Kiến đang trú tránh tại Lữ đoàn TLB 682, Quân chủng Hải quân.

Cán bộ chiến sĩ chuẩn bị các phần quà, nhu yếu phẩm ứng cứu đồng bào vùng ngập sâu.

Các cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 trao những phần quà đến tay người dân vùng lũ.

Trao quà động viên người dân vùng ảnh hưởng thiên tai tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xe chuyên dụng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc của quân đội sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Các tổ công tác của Lữ đoàn 572 sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng vượt dòng nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã tổ chức sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em.

Không chỉ cứu hộ, lực lượng Lữ đoàn còn khẩn trương sơ cứu, vận chuyển 11 người dân bị thương do trượt ngã, va đập khi chạy lũ. Sau khi được xử trí ban đầu ngay tại hiện trường, các nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế gần nhất bằng ca nô chuyên dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân trên vùng lũ ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.

Tổ công tác của Lữ đoàn 572 tiếp cận nhà cụ Nguyễn Thị Mười (89 tuổi, thôn Long Uyên) người bị té ngã gãy chân khi lũ dâng. Các chiến sĩ đã kịp thời sơ cứu, cố định vết thương và đưa cụ lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ tận tình, cụ Mười đã được chuyển viện an toàn và đang được theo dõi, điều trị.