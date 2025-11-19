Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cứu 31 người dân đi làm rẫy mắc kẹt trong lũ sông Ba

Tiền Lê

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê, Gia Lai vượt xuyên, căng dây nối hai bờ sông Ba, sau đó hướng dẫn, hỗ trợ 31 người dân thuộc làng Mèo vượt dòng nước lũ an toàn.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê (Gia Lai) cùng nhân dân đã giải cứu thành công, đưa về bờ an toàn cho 31 người dân thuộc làng Mèo (xã Đăk Song) đi làm rẫy bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ sông Ba.

Theo đó, sau khi nắm được thông tin cầu cứu từ phía người dân về việc 31 người dân thuộc làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt giữa dòng sông Ba do nước lũ đổ về, Công an xã Đăk Song đã sử dụng dây thừng thả trôi sang bờ bên kia để tiếp tế đồ ăn, quần áo ấm cho các công dân bị mắc kẹt. Đồng thời, lực lượng công an yêu cầu người dân giữ bình tĩnh, không được vượt sông gây nguy hiểm đến tính mạng. Các phương án cứu hộ được triển khai ngay sau đó.

tien-phong.png
Lực lượng công an hỗ trợ, đưa người dân vượt dòng nước lũ.

Đến 18h30 cùng ngày, với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê và nhân dân, tất cả 31 công dân bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công, đưa về bờ an toàn.

Trực tiếp tham gia công tác cứu nạn, trung tá Trường Minh Trung – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường.

Do địa hình đồi núi dốc, hiểm trở, lòng sông rộng gây khó khăn cho công tác trinh sát, tiếp cận nạn nhân. Khi đã tính toán mọi phương án, lực lượng chọn cách vượt xuyên, căng dây nối hai bờ và đưa cán bộ có kỹ năng, nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ đu dây vượt sông, rồi hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo dây di chuyển về bờ bên này.

Tiền Lê
