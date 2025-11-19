Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gia Lai cơ động mọi lực lượng đến địa bàn ngập lụt, chia cắt

Trương Định
TPO - Trước diễn biến lũ lên nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt.

Nước lũ dâng nhanh nhiều nơi thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập, các lực lượng cũng khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ di dời người dân. Clip: Trương Định.

Ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công điện về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ động phối hợp với các địa phương, nhất là tại các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời hỗ trợ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Các lực lượng phương tiện được huy động để sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm.

Các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao, ngập sâu, sạt lở. Bên cạnh đó, đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống,...

Ngoài ra, tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

Mưa lớn từ ngày 18 đến chiều 19/11, khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng nhanh, nhiều tuyến đường, khu dân cư ở khu vực Quy Nhơn và các vùng lân cận bị nhấn chìm trong biển nước.

Từ đêm qua đến hôm nay, các lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương đã xuyên đêm ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm.

Trương Định
#Gia Lai #lũ lụt dâng cao #ứng phó #di dời khẩn cấp #cứu hộ người dân #Gia Lai ra công điện khẩn #sơ tán dân

