Gia Lai huy động xe tiếp nước cho người dân sau bão

TPO - Sau bão 13, người dân một số nơi ở tỉnh Gia Lai thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã huy động xe tiếp nước cho người dân, các nhà hảo tâm cũng kịp thời hỗ trợ thêm để giúp người dân ổn định cuộc sống.

Huy động xe tiếp nước cho người dân sau bão. Clip: Trương Định



Sau khi bão số 13 quét qua, hệ thống điện cũng như hệ thống nước máy nhiều nơi bị tê liệt. Tại xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tình trạng thiếu nước cũng khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Bà Phan Thị Như (76 tuổi, thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) cho biết, nước máy mất từ sáng hôm sau bão (7/11), dù gia đình đã tích trữ sẵn nhưng vẫn không đủ dùng. “Những ngày qua, gia đình tôi phải đi xin nước ở nơi khác, cách đây mấy cây số. Không có nước, việc nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh đều rất khổ cực", bà Như nói.

Hệ thống nước máy không có, người dân ở xã Tuy Phước Đông phải ra sông giặt đồ.

﻿Ảnh: Trương Định

Cạnh đó, chị Lê Phương Oanh (37 tuổi) chia sẻ thêm: “Đêm bão, thủy triều dâng tràn vào nhà, bùn đất ngập kín nhưng không có nước để dọn dẹp. Cũng mong sao sớm có nước để người dân ổn định cuộc sống”.

Huy động xe chở nước để hỗ trợ người dân. Ảnh: Trương Định

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông, bão số 13 khiến cả hệ thống điện và nước bị ảnh hưởng nặng. Đến nay, nguồn nước máy đã cơ bản được khôi phục, song lưu lượng còn yếu do nhiều hộ dân cùng mở van một lúc.

“Trước khi có nước trở lại, xã đã huy động xe chở nước, rồi các lực lượng khác cũng hỗ trợ đến tận các thôn tiếp nước cho người dân, đồng thời các nhà hảo tâm cũng tiến hành phát nước miễn phí cho bà con”, vị lãnh đạo xã cho biết.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông, khó khăn hiện nay đó là hệ thống điện, nhiều nơi vẫn chưa được khắc phục.

Người dân mang can, xô nhựa tranh thủ đi lấy nước. Ảnh: Trương Định

Xe chở nước hỗ trợ người dân thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trương Định

Người dân lấy từng can, xô nước về sử dụng, do hệ thống nước máy bị ảnh hưởng sau bão. Ảnh: Trương Định

Sau bão, cùng chung cảnh ngộ, người dân ở xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn trước đây, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) cũng sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Những ngày qua, mỗi buổi chiều, người dân lại tập trung ra con suối bên ngọn đồi để lấy nước. Người dân tiến hành làm máng dẫn nước xuống từng can, xô nhựa lấy nước mang về để sinh hoạt hằng ngày.

Người dân thuộc phường Quy Nhơn Đông ra lấy nước suối về dùng.

Chiều 11/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại, hệ thống điện và nước trên địa bàn cũng cơ bản được khôi phục, song hoạt động vẫn chưa ổn định.

Theo lãnh đạo xã, nguồn điện còn chập chờn khiến các máy bơm nước chưa thể vận hành, bơm nước lên được, trong khi nước máy chảy yếu, chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sinh hoạt của người dân.