Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để người dân thiếu ăn, không có chỗ ở sau bão số 13

Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại bão số 13 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tại các địa phương đến thăm, kiểm tra (phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông và xã Đề Gi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân các địa phương về những thiệt hại nghiêm trọng do bão gây ra.
Đến thăm các trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13 ở các địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng động viên và tặng quà cho các gia đình.
Phó Thủ tướng yêu cầu các xã, phường thực hiện nhanh, quyết liệt và hiệu quả nhất công tác khắc phục hậu quả sau bão, mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống người dân.
“Trước mắt, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở. Tập trung sửa chữa các công trình thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học. Bên cạnh đó, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo đảm các hoạt động trở lại bình thường sớm nhất có thể”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý.
Dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng 20 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn ở 3 địa phương mỗi trường hợp 60 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở; trao 150 suất quà cho các trường hợp bị thiệt hại do bão số 13 gây ra ở 3 địa phương.
Trước đó, ngày 8/11, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với tỉnh này về tình hình bão lũ, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 13 vừa qua trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà ở, đảm bảo an sinh để người dân sớm ổn định cuộc sống... Chia sẻ với Gia Lai, tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đại diện 3 ngân hàng (Vietcombank, Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Gia Lai) đã trao biểu trưng ủng hộ 9 tỷ đồng, chung tay cùng chính quyền và người dân Gia Lai khắc phục khó khăn sau bão.