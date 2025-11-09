Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để người dân thiếu ăn, không có chỗ ở sau bão số 13

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với những mất mát của người dân, ghi nhận nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong ứng phó bão lũ, đồng thời đề nghị huy động tối đa nguồn lực, tập trung hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại bão số 13 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại các địa phương đến thăm, kiểm tra (phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước Đông và xã Đề Gi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ khó khăn với chính quyền và người dân các địa phương về những thiệt hại nghiêm trọng do bão gây ra.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ những khó khăn với người dân trước hậu quả của bão 13 gây ra. Ảnh: Trương Định

Đến thăm các trường hợp có nhà bị sập hoàn toàn do bão số 13 ở các địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng động viên và tặng quà cho các gia đình.

Phó Thủ tướng yêu cầu các xã, phường thực hiện nhanh, quyết liệt và hiệu quả nhất công tác khắc phục hậu quả sau bão, mục tiêu cao nhất là sớm ổn định đời sống người dân.

“Trước mắt, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở. Tập trung sửa chữa các công trình thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học. Bên cạnh đó, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo đảm các hoạt động trở lại bình thường sớm nhất có thể”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho người dân bị thiệt hại sau bão. Ảnh: Trương Định

Dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng 20 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn ở 3 địa phương mỗi trường hợp 60 triệu đồng để xây dựng lại nhà ở; trao 150 suất quà cho các trường hợp bị thiệt hại do bão số 13 gây ra ở 3 địa phương.