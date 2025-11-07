Cảnh tượng bão số 13 càn quét ở Gia Lai, thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng

TPO - Sau khi cơn bão số 13 đi qua, ở phía đông Gia Lai cây cối đều bị ngã rạp, nhà cửa bị tốc mái, vỡ cửa kính. Đặc biệt, cơn bão bão đã khiến 2 người tử vong, hơn 3.000 căn nhà tốc mái. Ước tính thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng.
Sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai hứng trọn cơn bão này với cấp độ bão rất mạnh (từ 11-14). Được chuẩn bị kỹ lưỡng nên lực lượng chức năng tỉnh đã cứu kịp thời cứu được gần 200 người dân ngay trong lúc bão.
Ông Tuấn cho biết, cơn bão đã khiến 2 người tử vong. Tỉnh cũng đang thống kê về thiệt hại về nhà cửa, ước tính có hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; hạ tầng về điện, giao thông đang tê liệt; thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm mất nhiều, đang thống kê. Ước tính thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng.
Một số hình ảnh về thiệt hại trên địa bàn phía đông Gia Lai: