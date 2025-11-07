Cảnh tượng bão số 13 càn quét ở Gia Lai, thiệt hại ước tính hơn 5.000 tỷ đồng

TPO - Sau khi cơn bão số 13 đi qua, ở phía đông Gia Lai cây cối đều bị ngã rạp, nhà cửa bị tốc mái, vỡ cửa kính. Đặc biệt, cơn bão bão đã khiến 2 người tử vong, hơn 3.000 căn nhà tốc mái. Ước tính thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng.

Sáng 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai hứng trọn cơn bão này với cấp độ bão rất mạnh (từ 11-14). Được chuẩn bị kỹ lưỡng nên lực lượng chức năng tỉnh đã cứu kịp thời cứu được gần 200 người dân ngay trong lúc bão.

Ông Tuấn cho biết, cơn bão đã khiến 2 người tử vong. Tỉnh cũng đang thống kê về thiệt hại về nhà cửa, ước tính có hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; hạ tầng về điện, giao thông đang tê liệt; thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm mất nhiều, đang thống kê. Ước tính thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng.

Một số hình ảnh về thiệt hại trên địa bàn phía đông Gia Lai:

Những cây dừa bị gió táp khu vực phường Quy Nhơn.

Một quán nhậu bị hư hỏng nặng sau khi cơn bão lịch sử này đi qua.

Quán nhậu của anh Bũi Sỹ Cường (33 tuổi, số 232 đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam) bị tốc mái, sập gần như hoàn toàn. "Giờ tôi sẽ khắc phục, làm lại từ đầu. Dù gì quán cũng kinh doanh được 5 năm rồi", anh Cường lạc quan.

﻿ ﻿ Cây cối ngã rạp trên hầu hết các tuyến đường phía đông Gia Lai.

Gió mạnh khủng khiếp thổi bay mọi thứ trong thời gian hơn 1 giờ đồng hồ. Mọi hoạt động đã trở lại bình thường ngay sau bão.

Sáng sớm, người dân thu dọn, khắc phục hậu quả sau bão.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tỉnh Gia Lai nên cơn bão số 13 dù rất mạnh nhưng chỉ gây thiệt hại về tài sản.

Dây điện thòng xuống đường.

Rất nhiều cột đèn đường bị gãy rạp trước sức gió lớn từ cơn bão.