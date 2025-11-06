Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó với bão số 13

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương phải tăng cường và phân bổ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ở các nơi xung yếu, sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt lưu tâm đến các khu vực dễ bị chia cắt.

Trưa 6/11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, TP Huế, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Lê Quang Đạo phát biểu tại cuộc họp.

Tại đây, Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ sau bão gây ra.

Lực lượng gồm 268.255 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 6.273 phương tiện. Các quân khu 4, 5, 7 đang duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 13; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, lương thực, nhu yếu phẩm ém lót sẵn ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực bị chia cắt, cô lập xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Sau khi nghe địa phương báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 13 diễn biến rất nhanh và bất thường. Bởi vậy, khi tiến vào đất liền, bão có khả năng duy trì sức gió cấp 12–13, giật cấp 14–15. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu duy trì mức cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 4, không được hạ cấp độ ứng phó trong bất kỳ tình huống nào.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tăng cường và phân bổ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ở các nơi xung yếu, sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt lưu tâm đến các khu vực dễ bị chia cắt. Ưu tiên hàng đầu là các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân trước bão mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại cuộc họp.

Phó Thủ tướng giao cơ quan khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dựa trên các số liệu quan trắc thực tế từ thiết bị, nhất là các yếu tố về nhiệt độ, áp suất và vùng gió mạnh, để cập nhật dự báo từng giờ. Theo Phó thủ tướng, thông tin dự báo phải rõ theo địa danh, kèm thời điểm gió mạnh nhất, sóng cao, triều cường, vùng ngập lụt và thời gian duy trì gió mạnh, nhằm phục vụ chỉ huy chính xác; tuyệt đối không né tránh, không lo ngại sai số, bởi đây là cơ sở ra quyết định ứng phó.

Về kịch bản điều hành, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng hoàn thành mọi công tác phòng ngừa trước 13h. Từ 18h, các khu vực nằm trong tâm bão hoặc có nguy cơ nước biển dâng, lũ lớn phải thực hiện biện pháp hạn chế tối đa người ra đường, tổ chức lực lượng túc trực cố định, chỉ cho phép lực lượng chức năng hoạt động.

Thời điểm nguy hiểm nhất sẽ kéo dài từ 20h hôm nay đến 8h sáng mai (cộng/trừ 2 giờ), trong giai đoạn này, các lực lượng không được rời vị trí chỉ huy và trực ứng cứu.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải di dời triệt để người dân ở nhà cấp 4 không bảo đảm an toàn, khu vực ven biển, nơi có khả năng ngập sâu, sạt lở, lũ quét. Đặc biệt chú ý tình trạng ngư dân trú lại trên tàu, lồng bè nuôi biển, yêu cầu kiên quyết cưỡng chế đưa vào bờ nếu cần thiết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý đây là cơn bão rất mạnh.



Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị quân đội, công an, lực lượng cứu hộ cứu nạn duy trì trực chiến 24/24, trong đó phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kể cả trong tình huống mất điện 8–12 giờ. Các địa phương cần chuẩn bị máy nổ, pin dự phòng, đèn chiếu sáng, thiết bị liên lạc vệ tinh để không gián đoạn chỉ huy.

Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên phòng lũ sau bão, nhất là tại các lưu vực có mưa lớn trên 100mm, lũ đang ở mức báo động 2–3; Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định thời điểm điều tiết, cắt lũ tại các hồ chứa, với nguyên tắc đặt an toàn dân cư lên trên hết.

Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau cuộc họp, các địa phương rà soát và điều chỉnh phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro, xác định rõ địa bàn trọng điểm, lực lượng, phương tiện, báo cáo và duy trì liên lạc 24/24 với Sở Chỉ huy tiền phương và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia.

Phó Thủ tướng gợi ý địa phương cần huy động người tại chỗ trong dân, như những ngư dân có kinh nghiệm về phòng chống lụt bão để tham gia vào thời điểm này. Bởi vì có rất nhiều tính huống xảy ra mà không thể lường trước.

Lực lượng bộ đội thu hoạch lúa cho người dân.