Gia Lai cảnh báo các vùng hứng chịu nặng nhất do bão Kalmaegi

TPO - Toàn tuyến Quy Nhơn – Phù Cát – Hoài Nhơn khả năng sẽ chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12–14, triều cường; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro...

Ngày 6/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có công điện về triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi) gửi xã, phường, sở, ban, ngành.

Theo đó, bão số 13 đang di chuyển rất nhanh, hướng trực tiếp vào đất liền tỉnh Gia Lai, cường độ gió giật rất mạnh. Dự báo bão đổ bộ trực tiếp từ chiều tối ngày 6/11, gây sóng cao 7–9m, triều cường, nước biển dâng toàn tuyến Quy Nhơn – Phù Cát – Hoài Nhơn. Các khu vực này được cảnh báo chịu tác động nặng nề nhất, với gió bão cấp 12–14, triều cường, sóng lớn có nguy cơ phá hủy nhà cửa ven biển, lồng bè thủy sản, đe dọa nghiêm trọng tính mạng người dân nếu không sơ tán kịp thời, triệt để. Trên đất liền, hoàn lưu bão gây mưa rất to (200–400 mm, có nơi >600 mm), nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt tại vùng trũng thấp, sông suối; sạt lở đất, lũ quét tại các sườn núi, taluy dương, đặc biệt tại Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro. Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na… có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.

Lực lượng biên phòng giúp người dân phòng chống bão.

Bởi vậy, nếu không triển khai ngay việc sơ tán dân, chằng chống công trình, kiểm soát tàu thuyền, bố trí lực lượng ứng cứu tại chỗ, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng và rất khó khắc phục.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu không chủ quan, kích hoạt mức cao nhất phương án ứng phó bão – lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, chính quyền các địa phương thành lập ngay các tổ công tác xuống từng thôn, khu phố. Đồng thời rà soát, cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, triều cường, sóng lớn, nhà tạm yếu; tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; không để dân thiếu đói, thiếu nơi trú tránh, không để dân quay về khi chưa an toàn. Tàu thuyền – khu neo đậu - Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu an toàn, kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Tuyên truyền, vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản, chằng chống nhà cửa, kê cao vật dụng.

Đến 9h ngày 6/11, chiếc cần cẩu vẫn án ngữ trên toà nhà khu vực phường Quy Nhơn, tiềm ẩn nguy hiểm.

Đặc biệt, dừng thi công trình, bảo vệ sản xuất, nhà xưởng. Cùng với đó, dừng toàn bộ hoạt động thi công các công trình xây dựng. Chủ tịch tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải hoàn thành việc gia cố, hạ thấp các cần cẩu tháp, giàn giáo và các kết cấu cao, không an toàn tại các công trình xây dựng, san gạt mở dòng thoát nước, đảm bảo tiêu thoát lũ. Qua đó, thông báo đến các doanh nghiệp có biện pháp chằng chống nhà xưởng, bảo vệ sản xuất nhất và các công trình điện gió, điện mặt trời.

Đèo An Khê nguy cơ sạt lở khi bão số 13 đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo hạ mực nước hồ chứa, điều tiết liên hồ chứa để đón lũ đặc biệt là với hồ chứa Thủy điện An Khê – Ka Nak. Các địa phương phía tây Gia Lai (đặc biệt phường An Khê, xã Mang Yang, xã Kbang) không chủ quan, chuẩn bị phương án chống gió mạnh cấp 8–9 khi bão đi sâu vào đất liền; khẩn cấp sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ tác động gió bão, vùng sườn đồi, khe suối, taluy dương có nguy cơ sạt lở.

Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các lực lượng triển khai lực lượng hướng dẫn giao thông, chốt chặn các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các khu vực nguy hiểm; sẵn sàng phương án phòng cháy, chữa cháy, chú ý đến các khu vực neo đậu tàu thuyền và nơi sơ tán dân.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổ chức chằng chống, gia cố, bảo vệ trụ sở làm việc, đặc biệt là các công trình trọng điểm như trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo.