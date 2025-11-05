Thủ phủ tôm hùm lớn nhất miền Trung 'chạy bão'

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của bão, tỉnh Gia Lai có nguy cơ chịu tác động rất lớn về mưa, lũ. Từ ngày 5-7/11, hoàn lưu bão có thể gây mưa rất to trên diện rộng, tập trung tại các xã, phường Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông, ngập lụt sâu và kéo dài tại vùng trũng thấp, đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển, đặc biệt tại các khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Trên biển, vùng ven bờ và ngoài khơi có thể xuất hiện gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 trở lên; sóng biển cao, biển động dữ dội, đe dọa an toàn tàu thuyền, lồng bè thủy sản và các công trình ven biển.