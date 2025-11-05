Thủ phủ tôm hùm lớn nhất miền Trung 'chạy bão'

TPO - Trước sự nguy hiểm của cơn bão số 13, người dân tại thủ phủ nuôi tôm hùm lớn nhất miền Trung - vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk chạy đua để bảo vệ tài sản, lồng/bè, thu hoạch sớm, bán cho các thương lái. Ở Gia Lai, lực lượng chức năng diễn tập ứng phó với mọi tình huống của bão.
Bà con làm việc khẩn trương trước cơn bão nguy hiểm đang đổ bộ.
Hàng ô tô đông lạnh tiếp nhận tôm hùm.
Tại cảng cá Quy Nhơn , tỉnh Gia Lai, không khí trở nên tất bật hơn, một số tàu cá ngư dân tỉnh này cũng cập bến để xuống cá bán cho thương lái, đưa tàu đi neo đậu tránh bão. Để đảm bảo an toàn, ông Võ Hương (SN 1970, phường Hoài Nhơn Đông) - chủ tàu BĐ-97991 TS cùng 15 ngư dân đang cập bến, chuyến đi lần này thu về khoảng 25 tấn cá ngừ và cá sọc dưa.
UBND tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của bão, tỉnh Gia Lai có nguy cơ chịu tác động rất lớn về mưa, lũ. Từ ngày 5-7/11, hoàn lưu bão có thể gây mưa rất to trên diện rộng, tập trung tại các xã, phường Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông, ngập lụt sâu và kéo dài tại vùng trũng thấp, đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển, đặc biệt tại các khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Trên biển, vùng ven bờ và ngoài khơi có thể xuất hiện gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 trở lên; sóng biển cao, biển động dữ dội, đe dọa an toàn tàu thuyền, lồng bè thủy sản và các công trình ven biển.