Kinh tế

Google News

Thủ phủ tôm hùm lớn nhất miền Trung 'chạy bão'

Tiền Lê - Trương Định

TPO - Trước sự nguy hiểm của cơn bão số 13, người dân tại thủ phủ nuôi tôm hùm lớn nhất miền Trung - vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk chạy đua để bảo vệ tài sản, lồng/bè, thu hoạch sớm, bán cho các thương lái. Ở Gia Lai, lực lượng chức năng diễn tập ứng phó với mọi tình huống của bão.

Người dân tập trung ở khu vực vịnh Xuân Đài phân loại, thu mua tôm hùm.
5.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk người dân đang nuôi trồng 537 bè/27.000 lồng nuôi tôm hùm, khoảng 1.500 lao động làm việc﻿.
7.jpg
Theo UBND phường Xuân Đài, địa phương đã thông báo đến các hộ nuôi tôm có giải pháp bảo vệ an toàn nhất﻿ và tổ chức thu hoạch sớm, đến 12h ngày 6/11 tất cả các lao động nuôi tôm trên bè phải vào bờ để đảm bảo an toàn tính mạng khi mưa bão xảy ra.
9.jpg
Trên bờ, hàng chục ô tô đông lạnh tới thu mua tôm hùm.
3.jpg
Những sọt tôm hùm cập bến sớm, thu gom để tránh bão đổ bộ.
img-4851.jpg
img-4853.jpg
﻿4.jpg
﻿1.jpg
2.jpg
Bà con làm việc khẩn trương trước cơn bão nguy hiểm đang đổ bộ.
11.jpg
13.jpg
Hàng ô tô đông lạnh tiếp nhận tôm hùm.
a.jpg
b.jpg
Tại cảng cá Quy Nhơn , tỉnh Gia Lai, không khí trở nên tất bật hơn, một số tàu cá ngư dân tỉnh này cũng cập bến để xuống cá bán cho thương lái, đưa tàu đi neo đậu tránh bão. Để đảm bảo an toàn, ông Võ Hương (SN 1970, phường Hoài Nhơn Đông) - chủ tàu BĐ-97991 TS cùng 15 ngư dân đang cập bến, chuyến đi lần này thu về khoảng 25 tấn cá ngừ và cá sọc dưa.
f.jpg
Tại bờ biển Nhơn Lý (thuộc phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAREX) năm 2025. Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban chỉ đạo SAREX 2025 dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Ảnh: Trương Định.
g.jpg
Cuộc diễn tập được tổ chức theo mô hình liên ngành - đa lực lượng, mô phỏng tình huống tàu bay quốc tế gặp nạn trên khu vực ven biển Quy Nhơn, nhằm thực hành cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố trong vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Việt Nam. Ảnh: Trương Định.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của bão, tỉnh Gia Lai có nguy cơ chịu tác động rất lớn về mưa, lũ. Từ ngày 5-7/11, hoàn lưu bão có thể gây mưa rất to trên diện rộng, tập trung tại các xã, phường Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông, ngập lụt sâu và kéo dài tại vùng trũng thấp, đô thị, khu dân cư ven sông, ven biển, đặc biệt tại các khu vực Quy Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh. Trên biển, vùng ven bờ và ngoài khơi có thể xuất hiện gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 trở lên; sóng biển cao, biển động dữ dội, đe dọa an toàn tàu thuyền, lồng bè thủy sản và các công trình ven biển.

Tiền Lê - Trương Định
#bão 13 #Tây Nguyên #thu hoạch tôm hùm #cứu hộ #ngư dân #Gia Lai #bảo vệ tài sản #vịnh Xuân Đài #Đắk Lắk #thiên tai #Quy Nhơn

