Gia Lai, Đắk Lắk ứng phó khẩn bão Kalmaegi

TPO - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão Kalmaegi (bão số 13), với dự báo sức gió mạnh và lượng mưa cực lớn, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt kịch bản ứng phó cao nhất, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.

Ngày 4/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là cơn bão có diễn biến hết sức phức tạp, dự báo sức tàn phá rất lớn, do đó địa phương phải hành động khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.

Ông Tuấn nhấn mạnh quan điểm phòng bão là chính, yêu cầu, phải kích hoạt kịch bản cao nhất để ứng phó bão. "Từ ngày mai dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung công tác phòng chống bão. Khẩn trương đưa lực lượng xuống ngay các địa phương để triển khai công tác phòng chống bão lụt, di dời người dân. Kiên quyết không để cảnh cứu người dân trên nóc nhà”, ông Tuấn yêu cầu.

Ông Phạm Anh Tuấn -Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trương Định

Theo ông Tuấn, trong việc di dời người dân, tỉnh thực hiện với tinh thần cương quyết và cưỡng chế. Ông yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn nơi tránh trú bão cho người dân khi di dời đến, đảm bảo đầy đủ lương thực. “Nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do nguyên nhân chủ quan, lơ là thì lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương khẩn trương hướng dẫn người dân chèn chống nhà cửa. Các Sở, ban ngành rà soát các công trình để đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai lượng lực xuống các điểm xung yếu, túc trực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tiến hành kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Trương Định

Đối với công tác chống bão, khi bão đổ bộ, ông Tuấn đề nghị thiết lập hệ thống chỉ huy các khu vực để thống nhất chỉ huy, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai làm tổng chỉ huy. Các khu vực cũng chủ động triển khai khi có sự cố, với tinh thần nhanh kịp thời và đảm bảo an toàn.

Theo ông Tuấn, nếu kịch bản diễn ra đúng với dự báo thì lũ sẽ vượt đỉnh của tỉnh Bình Định (cũ) qua các thời kỳ. Ông Tuấn thông tin, dự kiến ngày mai (5/11), lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ vào Gia Lai kiểm tra công tác ứng phó cũng như lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Gia Lai.

Người dân tiến hành gia cố lại lồng bè nuôi thủy sản để bảo vệ tài sản. Ảnh: Trương Định

Lực lượng Biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Công Cường

Hỗ trợ di chuyển thuyền thúng lên cao. Ảnh: Công Cường

Liên quan tình hình sơ tán người dân ứng phó sạt lở đất, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cũng cho biết, tại khu vực phía Đông tỉnh có 4 khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ, gồm núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn). Khu vực phía Tây tỉnh có 1 khu vực sạt lở đất tại tuyến đường vận hành trạm 500kV ở xã Ia Ly.

Đắk Lắk ứng phó khẩn bão Kalmaegi, có thể xuất hiện gió giật cấp 11, mưa rất to

Trước thông tin bão Kalmaegi đang tiến nhanh vào Biển Đông và được dự báo là cơn bão có cường độ rất mạnh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Tây Nguyên, ngày 4/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở khoảng 10,7 độ vĩ Bắc, 123,5 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dự kiến sáng 5/11 đi vào Biển Đông, mạnh thêm lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và hướng vào khu vực Trung - Nam Trung Bộ. Từ ngày 6 - 7/11, Đắk Lắk có thể chịu ảnh hưởng với gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 và xuất hiện đợt mưa to đến rất to.

Người dân phía Tây tỉnh Đắk Lắk gia cố nhà cửa chống bão.

Để chủ động ứng phó bão số 13 và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt diễn biến, thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời triển khai ứng phó.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt, lường trước kịch bản xấu nhất để hạn chế thiệt hại, không để bị động trong mọi tình huống.

Các địa phương ven biển khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền; thông tin, hướng dẫn ngư dân di chuyển khỏi vùng nguy hiểm và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi neo đậu.

Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Các địa phương trên đất liền rà soát khu vực có nguy cơ lũ, sạt lở, ngập sâu để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” ứng phó mưa bão.

Người dân di chuyển lồng bè nuôi thuỷ sản lên bờ. Ảnh: Minh Nguyệt

Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai) theo dõi, cảnh báo kịp thời diễn biến bão lũ; chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai ứng phó theo nhiệm vụ; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý vấn đề vượt thẩm quyền và hướng dẫn bảo đảm an toàn sản xuất, thu hoạch nông nghiệp, thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực có nguy cơ bão, lũ; phối hợp với Bộ đội Biên phòng và địa phương tham mưu UBND tỉnh hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi khi cần thiết, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo theo quy định.