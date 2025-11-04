Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sạt lở đất làm sập tường nhà dân ở Gia Lai

Trương Định
TPO - Chính quyền phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai đã di dời 4 hộ dân với 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại khu phố Lại Khánh Tây.

Tối 3/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã sơ tán 4 hộ dân với 11 nhân khẩu sinh sống gần khu vực sạt lở ở phường Bồng Sơn đến nơi an toàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa từ ngày 31/10 đến 2/11, đã làm sạt lở đất tại khu phố Lại Khánh Tây (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Khối lượng đất bị sạt lở ước khoảng 5m3 đất.

Quá trình sạt lở đất đã làm sập tường nhà bếp của hộ Nguyễn Thị Luyện (SN 1978), hư hỏng hoàn toàn.

z7185644476654-56cb774f778943c5252e5e03b21e091a.jpg
Đất đá từ vách núi sạt xuống gây sập tường nhà bếp của bà Nguyễn Thị Luyện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo phường Bồng Sơn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục và tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân sống gần khu vực sạt lở đến nơi trú tránh an toàn.

Đồng thời, lực lượng dân quân cơ động phường được huy động túc trực 24/24 tại khu vực để theo dõi diễn biến sạt lở, ngăn không cho người dân tự ý quay về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

z7185644448612-21cac7f75215a9e4f0d5f250ca19d378.jpg
z7185644467973-6475833d99c0ab7b2af5c0918e033ae7.jpg
Tường nhà bị đất sạt lở làm đổ sập.

Liên quan tình hình sơ tán người dân ứng phó sạt lở đất, ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cũng cho biết, tại khu vực phía Đông tỉnh có 4 khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ, gồm núi Gành (xã Đề Gi), núi Cấm (xã Cát Tiến), thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn).

Những ngày qua, địa phương đã sơ tán dân tại Trà Cong (sơ tán 6 hộ với 20 khẩu, sơ tán ngày 29/10 hiện đã trở về nhà) và núi Gành (sơ tán 15 hộ với 51 khẩu, sơ tán xen ghép từ ngày 29/10, hiện chưa trở về nhà).

Khu vực phía Tây tỉnh có 1 khu vực sạt lở đất tại tuyến đường vận hành trạm 500kV ở xã IaLy, đã sơ tán 6 hộ với 25 khẩu từ ngày 20/10, hiện chưa trở về.

Trương Định
#sạt lở đất Gia Lai #sơ tán dân #bão lũ Gia Lai #di dời khẩn cấp #nguy cơ sạt lở #phường Bồng Sơn #sập tường nhà

