Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng sạt lở kinh hoàng, đất tràn vào nhà dân lúc nửa đêm

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng nay (3/11), đất đá ào ào từ trên đồi ập xuống làm sập tường, ào ào đổ vào nhà dân ở xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng

Sáng 3/11, lãnh đạo xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở tại thôn Thạnh Mỹ 2 gây thiệt hại cho 3 hộ dân.

sat-lo-nam-giang.jpg
sat-lo-sat-tran-vao-nha-dan.jpg
nuoc-tran-vao-nha-dan-o-nam-giag-2822.jpg
sat-lo-6659.jpg
Sạt lở kinh hoàng, đất đá tràn vào nhà dân ở xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra khoảng 0h sáng nay 3/11 tại tổ 5, thôn Thạnh Mỹ 2, xã Thạnh Mỹ. Đất đá từ trên đồi sạt trượt làm sập tường, ào ào đổ vào nhà dân. May mắn, trước đó lực lượng chức năng đã di dời dân đến nơi an toàn, nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Tại nhiều xã miền núi Đà Nẵng, tình trạng sạt lở xảy ra liên tiếp làm hư hỏng nhà cửa của người dân, đường sá hư hỏng chưa thể khắc phục. Nhiều nơi lực lượng chức năng phải lội bộ cõng lương thực tiếp tế cho bà con.

Mưa lớn, nhiều nơi ngập trở lại

Theo ghi nhận, từ đêm ngày 2 đến sáng 3/11, nhiều nơi tại Đà Nẵng có mưa rất lớn, nhiều ngôi làng ở ven sông Vu Gia, Thu Bồn và khu vực gần sông Tam Kỳ bị ngập nước.

Tại xã Thăng Trường, mưa lớn, nước chảy xiết làm sạt lở nhà ở của 5 hộ dân và đường liên thôn. Sáng nay 3/11 hàng chục chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

165648458942183829.jpg
3514899228521792150.jpg
4026539819402237039.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con xã Thăng Trường di dời khỏi nơi nguy hiểm

Theo bản tin lúc 3 giờ 30 phút sáng 3/11 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh.

Mực nước lúc 1 giờ ngày 3-11 trên các sông Thu Bồn tại Nông Sơn 15,16m trên BĐ3 0,16m, tại Câu Lâu 3,72m- dưới BĐ3 0,28m; tại Hội An 1,92m- dưới BĐ3 0,08m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,02m- dưới BĐ2 0,18mm.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 0,7 – 0,8m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0,3-0,4m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3.

5f0c00405d1dd143880c-7465.jpg
a22e64fd38a0b4feedb1.jpg
Mưa lớn tiếp tục trút khiến nhiều ngôi làng ở Đà Nẵng lại ngập nước

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

Hoài Văn
#sạt lở đất Đà Nẵng #ngập lụt Đà Nẵng #mưa lớn #sạt lở sườn dốc #dân di dời Đà Nẵng #lũ quét Đà Nẵng #ngập lụt sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục