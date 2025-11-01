Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đèo An Khê xuất hiện nhiều điểm sạt lở, Gia Lai yêu cầu xử lý

Trương Định
TPO - Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhiều vị trí trên đèo An Khê tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vì vậy Sở Xây dựng Gia Lai đã đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục.

Sáng 1/11, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng cho biết, đang tiếp tục huy động lực lượng để khơi thông các rãnh thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê để đảm bảo thoát nước. Những vị trí sạt lở trên đèo An Khê khiến đất đá tràn xuống mặt đường cũng được đơn vị khắc phục ngay từ hôm qua (31/10).

2.jpg
Sạt lở trên đường đèo An Khê ngày 31/10.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, khu vực đèo An Khê (Gia Lai) xảy ra một số điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

3.jpg
Đơn vị thi công tiến hành xử lý đất tràn xuống mặt đường.

Qua kiểm tra, sáng 31/10, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có đề nghị Ban Quản lý dự án 2 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương huy động thêm nhân lực, máy móc, thiết bị để kịp thời hốt dọn các vị trí rãnh dọc bị san lấp, khơi thông dòng chảy không để nước tràn qua mặt đường khi có mưa lớn.

1.jpg
Quốc lộ 19 là tuyến huyết mạch nối hai cực của tỉnh Gia Lai (Quy Nhơn - Pleiku).

Ngoài ra, tiến hành rà soát, sửa chữa các phát sinh hư hỏng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, biển chỉ dẫn, hộ lan mềm…) trên tuyến để đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn, không gây ùn tắc mất an toàn giao thông.

Nước mưa cuốn theo đất đá trên đèo An Khê đổ tràn xuống Quốc lộ 19 hôm 31/10.

Ngành chức năng của tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Ban Quản lý bảo trì đường bộ chủ động chỉ đạo đơn vị quản lý đường tăng cường công tác tuần đường trên tuyến. Chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các trường hợp mất an toàn giao thông.

Trương Định
