CLIP: Nước và đất đá đổ xối xả xuống đường đèo An Khê

TPO - Nước từ trên núi đổ ào ạt xuống, cuốn theo đất đá tràn ra Quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê, tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại.

Nước đổ xối xả trên đường đèo An Khê.

Trưa 31/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng đã tiến hành khắc phục sự cố nước từ trên cao đổ xuống đường đèo An Khê.

Theo lãnh đạo xã, mưa lớn những ngày qua đã khiến một lượng lớn nước từ trên cao đổ xuống kéo theo đất đá sạt lở tràn ra Quốc lộ 19 đoạn đèo An Khê sáng nay (31/10).

Ngày sau khi phát hiện, lực lượng chức năng của tỉnh đã được huy động tới hiện trường để khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, tuyến đường đã được thông suốt, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đèo.

Quốc lộ 19 là tuyến huyết mạch nối hai cực của tỉnh Gia Lai (Quy Nhơn - Pleiku). Tháng 6/2021, dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên Quốc lộ 19 được đầu tư. Dự án có chiều dài 143km, đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (dài 126km) và Bình Định cũ (dài 17km). Sau 4 năm thi công, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường cơ bản hoàn thành.