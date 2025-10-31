Hơn 6.000 người dân ở Quảng Ngãi thoát khỏi cảnh cô lập

TPO - Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, xuyên đêm khắc phục sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 623, con đường huyết mạch bị chia cắt do sạt lở, cô lập hơn 6.000 người dân. Đến rạng sáng nay, tuyến đường đã được thông xe, đảm bảo lưu thông và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập.

Ngày 31/10 trao đổi với PV, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra chiều hôm qua (30/10), các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều mũi san gạt, hốt dọn lượng lớn đất, đá sạt trượt.

“Công tác này diễn ra rất khẩn trương. Đến khoảng 1h ngày 31/10, đã thông xe bước 1 tại nhiều vị trí trên tuyến đường tỉnh lộ 623. Đây là tuyến đường huyết mạch từ tỉnh lên trung tâm xã Sơn Tây, hơn 6.000 hộ dân đã thoát khỏi cảnh cô lập”, ông Giang nói thêm.

Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện xuyên đêm mở đường tỉnh lộ 623.

Ông Phạm Hồng Phong - Phó giám đốc Công ty CP xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã huy động 3 máy đào, 1 máy ủi và hơn 20 nhân lực tiến hành thi công từ hai đầu theo kiểu “gọng kìm” (xã Sơn Tây xuống và xã Sơn Hà lên), xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Đồng thời bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các điểm sạt lở để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Cũng theo ông Phong, hiện vẫn còn một số vị trí trên tuyến tỉnh lộ 623 (km 30+00, km32+650), tỉnh lộ 622B và tỉnh lộ 626 chưa được thông xe. Đơn vị đang gấp rút dồn toàn lực để xử lý, dự kiến sẽ hoàn thành công tác này trong ngày hôm nay 31/10.

Trước đó, vào chiều 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra công tác khắc phục sạt lở, mưa lũ tại xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi).

Tuyến đường tỉnh lộ 623 đã được thông xe sau sạt lở.

Phó Thủ tướng thị sát tình hình sạt lở nghiêm trọng tại km 15+900, đường tỉnh lộ 623, khoảng 10.000m3 đất, đá bị sạt lở vùi lấp tuyến đường này. Đây là tuyến đường huyết mạch từ tỉnh lên trung tâm xã Sơn Tây nên hơn 6.000 người dân bị cô lập. Trên tuyến đường này hiện còn có 10 điểm sạt lở lớn, nhỏ và hiện vẫn chưa được thông tuyến.

Tại hiện trường, sau khi liên lạc với lực lượng chức năng và người dân trong vùng bị cô lập do sạt lở, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang, khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện “làm ngày, làm đêm”, đảm bảo lưu thông được trong ngày 31/10, để cung cấp hỗ trợ kịp thời đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo phương án khắc phục ngay điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 623.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.200 ngôi nhà bị ngập, 977 hộ/3.600 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp. Có 4 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng, hơn 140 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục... bị hư hỏng nặng. Toàn tỉnh có hơn 200 điểm sạt lở với khoảng 60.000 m³ đất đá. Tổng thiệt hại của toàn đợt mưa lũ ước tính gần 315 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì tôm, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, cùng thuốc xử lý nước và vật tư vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.