Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra phòng chống bão tại Lào Cai

TPO - Sáng 5/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại xã Việt Hồng, nơi xảy ra trận lũ quét đêm 29/9 làm 45 ngôi nhà bị ngập, 68 hộ sạt lở taluy, 3 nhà tốc mái; hơn 91 ha lúa, 40 ha ao cá bị vùi lấp, trên 4.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Phó Thủ tướng đã kiểm tra thiệt hại do bão số 10 gây ra và tình hình khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp tại thôn Bản Bến; thăm, động viên 2 hộ gia đình là ông Nguyễn Văn Ngọc và ông Nguyễn Văn Tuấn tại bản Chao có nhà bị sập, trôi đổ hoàn toàn; trạm y tế xã Việt Hồng; dự chương trình trao tặng xe máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân thôn Bản Bến. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng trực tiếp đến từng hộ dân bị ảnh hưởng nặng, hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe và việc hỗ trợ từ chính quyền, đoàn thể. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai triển khai minh bạch, công khai, nhanh chóng việc hỗ trợ kinh phí để người dân sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, các hộ mất nhà được hỗ trợ 100 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước và 60 triệu đồng từ doanh nghiệp); hộ bị hư hỏng nhà cửa được hỗ trợ 45 triệu đồng (25 triệu đồng từ Nhà nước và 20 triệu đồng từ doanh nghiệp).

Về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 11, Phó Thủ tướng yêu cầu Lào Cai phải rà soát, chuẩn bị đầy đủ kịch bản, phương án ứng phó với bão số 11, dự báo có thể gây mưa lớn tới vài trăm mm tại một số khu vực.

Phó Thủ tướng thăm, động viên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc tại bản Chao - Ảnh: VGP/Minh Khôi

“Nếu mưa lớn dồn vào một vùng nhỏ trong thời gian ngắn sẽ rất nguy hiểm. Các cấp chính quyền phải bám sát tình hình, có phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với người dân để phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại”, Phó Thủ tướng lưu ý và đề nghị địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 2 sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, tránh để hình thành hồ tạm gây lũ ống, lũ quét.

Hiện Quân khu 2 và công an tỉnh đang duy trì hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các vị trí xung yếu để cùng địa phương khắc phục hậu quả và sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Phó Thủ tướng dự chương trình trao tặng xe máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Trước đó, trong cuộc họp về ứng phó với bão số 11 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, chiều 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn cho biết cơn bão số 10 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 7 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 10 người bị thương; gần 12.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 4.000 ha đất sản xuất nông nghiệp cùng nhiều gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề: 7 tuyến quốc lộ, 14 tuyến tỉnh lộ và nhiều tuyến đường liên thôn sạt lở, chia cắt; 15 cơ sở y tế và 65 trường học bị ảnh hưởng.