Lào Cai: Xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, di dời khẩn cấp 10 hộ dân

Đáng lo ngại, ngay phía dưới khu vực sụt lún này là nơi sinh sống của 10 hộ dân. Nếu đất đá tiếp tục dịch chuyển, tính mạng và tài sản của các hộ dân này sẽ bị đe dọa trực tiếp. Trước tình hình khẩn cấp, Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà đã chỉ đạo di dời toàn bộ các hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân lưu lại trong vùng có nguy cơ sạt lở.
Chính quyền xã đã cử tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời, cắm biển cảnh báo và bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến vết nứt.
Đảng ủy xã yêu cầu Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân An 2 cùng các lực lượng cơ sở thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường cảnh giới, kịp thời báo cáo khi có phát sinh mới, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.