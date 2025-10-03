Lào Cai: Xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, di dời khẩn cấp 10 hộ dân

TPO - Theo thông tin từ Đảng ủy xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), người dân tại thôn Tân An 2 vừa phát hiện một vết nứt sụt đất kéo dài khoảng 60 mét trên ta luy dương, nằm trên trục Quốc lộ 279, đoạn phía trên cây xăng Tân An cũ. Vết nứt có độ rộng trung bình khoảng 1 mét, điểm sụt lún sâu nhất lên tới 1,5 mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Đáng lo ngại, ngay phía dưới khu vực sụt lún này là nơi sinh sống của 10 hộ dân. Nếu đất đá tiếp tục dịch chuyển, tính mạng và tài sản của các hộ dân này sẽ bị đe dọa trực tiếp. Trước tình hình khẩn cấp, Đảng ủy, UBND xã Bảo Hà đã chỉ đạo di dời toàn bộ các hộ dân cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân lưu lại trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Vị trí vết nứt dài khoảng 60 mét, với độ rộng trung bình 1m và chỗ sâu nhất lên tới 1,5m tại thôn Tân An 2, được khoanh vùng màu đỏ như trong hình. Ảnh: Ngọc Diệp

Chính quyền xã đã cử tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm; đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời, cắm biển cảnh báo và bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến vết nứt.

Các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Ảnh: Ngọc Diệp

Đảng ủy xã yêu cầu Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân An 2 cùng các lực lượng cơ sở thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường cảnh giới, kịp thời báo cáo khi có phát sinh mới, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.