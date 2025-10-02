Tây Ban Nha: Sạt lở ập xuống khách sạn, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

TPO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại đảo du lịch Ibiza, Tây Ban Nha khi mưa bão lớn quét qua, khiến 3 người bị thương và hơn 200 du khách phải sơ tán khẩn cấp.

Sự cố diễn ra vào chiều 30/9 (theo giờ địa phương) tại khu căn hộ Vibra Tropical Garden, gần bãi biển Figueretas, cách trung tâm thị trấn Ibiza vài phút đi bộ. Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy, cả một mảng sườn đồi bất ngờ đổ sập xuống phía sau khách sạn 4 sao, kéo theo đất đá và bùn tràn vào khu vực lưu trú.

Một du khách người Anh hoảng loạn hét lớn “Oh my God” khi chứng kiến những tảng đá khổng lồ lao xuống, đập thẳng vào khu khách sạn giữa cơn mưa như trút. Nhiều du khách khác cũng vội vã chạy ra ban công để quan sát tình hình trước khi được sơ tán.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi đá đổ sập xuống một khách sạn ở Ibiza.

Theo chính quyền địa phương, 3 người bị thương trong vụ sạt lở, trong đó hai người chỉ xây xát nhẹ và được sơ cứu tại chỗ, người thứ ba phải nhập viện. Một nạn nhân khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát đã được giải cứu an toàn.

Khoảng 220 khách lưu trú đã được di dời trong đêm sang các khách sạn khác tại khu nghỉ dưỡng Playa d’en Bossa. Hội đồng thị trấn Ibiza cũng xác nhận, ngoài vụ sạt lở, ít nhất hai trường hợp khác bị thương do mưa lũ, trong đó có một cụ ông gãy chân khi ngã xuống cống hở giữa dòng nước lũ.

Trước đó, cơ quan khí tượng Tây Ban Nha đã nâng cảnh báo thời tiết từ mức cam lên đỏ khi bão Gabrielle gây mưa lớn bất thường, biến nhiều tuyến đường thành sông. Đường ra sân bay Ibiza bị chia cắt, buộc nhiều du khách kéo vali lội nước để kịp chuyến bay.

Ba người bị thương trong vụ sạt lở.

Một tài xế taxi cho biết, quãng đường 25 phút từ San Antonio đến sân bay kéo dài thành 3 tiếng, trong đó ông bị kẹt một tiếng rưỡi trong đường hầm. Ngay cả các khách sạn hạng sang cũng bị ảnh hưởng, điển hình là Pacha Hotel gần bến du thuyền, nơi mái nhà sập xuống khiến nước mưa tràn vào trong.

Trước tình hình nghiêm trọng, quân đội Tây Ban Nha đã điều trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm từ Valencia cùng lính cứu hỏa và cảnh sát từ Majorca tới hỗ trợ. Sân bay Ibiza cũng bị dột nặng, trong khi bến phà ngập sâu tới đầu gối.

Được biết, đây là trận bão và lũ lụt tồi tệ nhất mà “hòn đảo tiệc tùng” phải hứng chịu trong nhiều năm qua. Chính quyền đã tạm ngừng toàn bộ lớp học tại các trường công lập để đảm bảo an toàn, đồng thời triển khai lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả.