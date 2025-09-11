Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Indonesia:

Thiên đường du lịch Bali tan hoang vì lũ lụt

Lộc Liên

TPO - Bali - điểm đến du lịch nổi tiếng của Indonesia - đang phải hứng chịu những trận lũ lụt nghiêm trọng trong tuần này, gây ra thiệt hại nặng nề về người và của, đồng thời làm gián đoạn sâu sắc ngành du lịch quan trọng của hòn đảo.

Theo Reuters, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 600 người bị ảnh hưởng tại Bali do lũ lụt. Riêng tại thủ phủ Denpasar của Bali, lũ lụt đã khiến 5 người thiệt mạng và làm sập hai tòa nhà.

Lũ lụt đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, chặn các tuyến đường chính ở Denpasar và các khu vực trọng điểm. Việc tiếp cận sân bay quốc tế Bali - một cửa ngõ quan trọng cho du khách - bị hạn chế đáng kể, khi chỉ xe tải mới được phép lưu thông trên đường. Các video trên mạng xã hội cho thấy tình trạng tắc nghẽn diễn ra trên hầu hết các tuyến đường chính.

thien-duong-du-lich-bali-tan-hoang-vi-lu-lut-1.png
Đường phố Bali ngập nước do lũ lụt. Ảnh: Reuters.

"Nhiều khách du lịch bị mắc kẹt, không thể đến đích hoặc rời đảo theo kế hoạch, làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng khám phá hoặc thư giãn của họ. Tình hình này đã làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của cả du khách và người dân địa phương, khiến nhiều khách du lịch tìm cách trở về nhà sớm hơn dự kiến", TTW mô tả.

Các con đường dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng hiện đã bị chặn, và việc tiếp cận các khách sạn, khu nghỉ dưỡng bị cản trở. Các doanh nghiệp địa phương phụ thuộc vào du lịch cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, buộc các cửa hàng và nhà hàng phải đóng cửa, đe dọa sinh kế của nhiều người lao động trong ngành.

Để ứng phó với tình hình, khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được điều động để hỗ trợ công tác cứu trợ, sơ tán người dân và du khách. Chính phủ Indonesia, thông qua Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai quốc gia (BNPB) đã phân phát lều, thực phẩm, chăn, nệm, máy bơm nước và thuyền cao su. Tổng thống Prabowo Subianto cũng đã chỉ đạo người đứng đầu cơ quan thảm họa quốc gia bay tới Bali để chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp.

thien-duong-du-lich-bali-tan-hoang-vi-lu-lut-2.png
Du khách trên đường phố Bali hiện tại. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang tác động đến mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài của mùa gió mùa, thường từ tháng 11 đến tháng 4, khiến chúng trở nên dữ dội và khó lường hơn. Tần suất các hiện tượng thời tiết cựcđoan ở Indonesia đã gia tăng trong những năm gần đây, góp phần làm lượng mưa khó dự đoán hơn và gió mạnh hơn, dẫn đến lũ quét thường xuyên hơn.

Ngoài Bali, đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara cũng đã hứng chịu trận lũ quét kinh hoàng, khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích, cắt đứt giao thông và dịch vụ điện thoại tại 18 ngôi làng. Tình hình này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các biện pháp thích ứng để ứng phó với những thay đổi liên tục của thời tiết và quản lý thiên tai chủ động để giảm thiểu tác động của những thảm họa thiên nhiên này.

Lộc Liên
Reuters, TTW, SCMP
#Bali #lũ lụt #đường phố Bali #Indonesia #How tourism in Bali #Indonesia is affected by floods #bali travel warning #Floods in Bali #biến đổi khí hậu #climate change

