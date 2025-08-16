Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Indonesia:

Đến 'đảo thiên đường' uống cafe trên đỉnh núi lửa 28.000 năm

Hiếu Duy - Nam Giang

TPO - Mệnh danh là "hòn đảo thiên đường", đảo Bali, Indonesia sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng và thanh bình với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp và những nét văn hóa bản địa độc đáo.

dsc01537.jpg
Được mệnh danh là cửa ngõ “Thiên đường biển đảo Indonesia“, ngoài những bãi biển cát trắng, nắng vàng, Bali còn có rất nhiều điểm tham quan độc đáo, mang bản sắc văn hóa riêng. Xuất hiện rất nhiều nơi trên đảo Bali là cổng phân cực, còn được gọi là Candi Bentar, là một kiểu kiến trúc cổng đặc trưng thường thấy ở khắp mọi nơi như đền thờ, cung điện, và thậm chí cả lăng mộ.
den-tirta-empul-15.jpg
Cánh cổng bao gồm hai nửa đồng dạng, đối xứng và được đặt hai bên lối vào. Khác với những kiến trúc thông thường, Candi Bentar không hề có điểm kết nối mà hoàn toàn là hai nửa tách biệt, mở ra một lối đi ở trung tâm.
ruong-bac-thang-bali-2.jpg
Đến Bali không thể bỏ qua ruộng bậc thang Tegallalang. Hầu như bất cứ tín đồ du lịch nào khi đến Bali đều ghé qua địa điểm này để check-in như một thói quen thường lệ.
ruong-bac-thang-bali-3.jpg
ruong-bac-thang-bali-5.jpg
ruong-bac-thang-bali-6.jpg
Những thửa ruộng bậc thang xếp thành tầng mang lại bức tranh lập thể nhiều màu sắc, đan xen vào đó là những hàng cọ chót vót tạo nên không gian thiên nhiên hùng vĩ mà thơ mộng.
ruong-bac-thang-bali-1.jpg
ruong-bac-thang-bali-4.jpg
Nhiều người nhận xét rằng ruộng bậc thang ở Bali không đẹp bằng Mù Căng Chải hay Hoàng Su Phì ở Việt Nam, tuy nhiên điểm bù lại là có nhiều dịch vụ "sống ảo" như đánh đu Bali Swing, đạp xe trên không...
nui-lua-ho-3.jpg
Từ ruộng bậc thang Tegallalang xuôi về hướng Đông Bắc chừng 30 km là núi lửa Batur. Với độ cao hơn 1.700m so với mực nước biển, núi lửa Batur được hình thành từ 23.000 đến 28.000 năm trước và vẫn đang hoạt động
dsc00742.jpg
Vụ phun trào đầu tiên được ghi nhận là vào năm 1804 và lần gần đây nhất là vào năm 2000. Dù không ai biết khi nào đợt phun trào tiếp theo sẽ xảy ra nhưng khám phá núi lửa Batur vẫn là hành trình hấp dẫn đối với nhiều du khách,
nui-lua-ho-4.jpg
nui-lua-ho-6.jpg
Dưới chân núi lửa là hồ nước cùng tên Batur với mặt nước xanh biếc, phẳng lặng, xung quanh có nhiều cây cối tạo nên khung cảnh của vùng quê yên ả.
dsc00702.jpg
Quanh khu vực này, hàng ngày có hàng trăm chuyến xe đưa đón khách du lịch đi ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Du khách tới đây có thể vừa uống cafe, vừa chiêm ngưỡng cảnh quan mờ ảo phía xa trên đỉnh ngọn núi lửa.
den-tirta-empul-24.jpg
Tôn giáo giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Indonesia nói chung và Bali nói riêng. Phần lớn người dân ở đây đều theo đạo Hindu, chính vì vậy, Bali còn được gọi là xứ sở của những ngôi đền hay hòn đảo của các vị thần.
den-tirta-empul-17.jpg
den-tirta-empul-19.jpg
den-tirta-empul-20.jpg
Đền Tirta Empul cổ kính nằm ở làng Manukaya, thuộc vùng Tampaksiring là một trong những ngôi đền Hindu nổi tiếng nhất trên đảo Bali.
den-tirta-empul-6.jpg
den-tirta-empul-7.jpg
Đền Tirta Empul có năm 926 vẫn được gần như nguyên trạng cho đến ngày nay với các gian thờ thần Shiva, Vishnu, Brahma và một đền thờ thần Indra và núi Batur.
den-tirta-empul-22.jpg
den-tirta-empul-27.jpg
den-tirta-empul-28.jpg
Ni Kadek Ariani (áo nâu đỏ) là người địa phương, cô cùng người chị của mình đang làm lễ trong đền Tirta Empul. Cô cho biết: "Chúng tôi đến cầu nguyện cho mọi người trong gia đình, bạn bè luôn được khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc. Nghi lễ, tôn giáo gắn liền với đời sống người dân Bali hàng ngày".
den-tirta-empul-12.jpg
Trong khuôn viên của đền Tirta Empul có 23 đài phun nước, được sử dụng để thực hiện nghi thức tẩy trần.
den-tirta-empul-13.jpg
den-tirta-empul-26.jpg
Theo phong tục, sau khi cầu nguyện, người dân và du khách cúi đầu dưới dòng nước trong vắt đang tuôn trào. Nước thánh từ vòi được đưa lên đầu ba lần và uống một lần với hy vọng có thể gột rửa được tâm hồn.
lang-sachhat-the-gioi-3.jpg
Cách thành phố Denpasar khoảng 45km, làng Penglipuran tọa lạc ở dãy núi Batur phía Đông của đảo Bali. Ngôi làng nằm ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển nên thời tiết ở đây khá mát mẻ, chỉ khoảng 16 độ C vào ban đêm và 24 độ C vào ban ngày.
lang-sach-nhat-the-gioi-2.jpg
lang-sach-nhat-the-gioi-3.jpg
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1970, Penglipuran được mệnh danh là ngôi làng sạch nhất Bali với đường đi lối lại ngăn nắp và bầu không khí thanh sạch.
lang-sachhat-the-gioi-4.jpg
lang-sach-nhat-the-gioi.jpg
lang-sachhat-the-gioi-6.jpg
Sự đặc biệt của ngôi làng này còn ở cách thức bảo tồn và duy trì nét văn hóa địa phương độc đáo.
lang-sachhat-the-gioi-7.jpg
Ở Penglipuran, mỗi ngôi nhà giống như khu vườn với cổng vòm truyền thống. Trước nhà có kênh nhỏ là lối thoát nước, có cây cầu xinh xắn bắc ngang để dẫn vào bên trong.
lang-sach-nhat-the-gioi-1.jpg
lang-sachhat-the-gioi-9.jpg
lang-sachhat-the-gioi-11.jpg
Các loài hoa cũng được trồng giống nhau ở mỗi nhà và lối đi lát đá xuyên ngang qua khu nhà khách, bếp, khu thờ tổ tiên và một số nhà có phòng đón khách ở xa. Đặc biệt, các ngôi nhà liền kề đều có lối thông sang nhau.
bien-nusa-dua-2.jpg
bien-nusa-dua-3.jpg
bien-nusa-dua-4.jpg
Là một trong 17.000 hòn đảo của Indonesia, Bali sở hữu nhiều bãi biển đẹp với bãi cát trắng được bao bọc bởi những ghềnh đá mang hình dáng khác nhau. Trong ảnh là điểm du lịch biển Nusa Dua gần thủ phủ Denpasar, bãi biển thu hút du khách bởi sự vắng vẻ và yên tĩnh, thích hợp cho người ưa thích phong cách nghỉ dưỡng và ngắm cảnh.
nui-lua-ho-5.jpg
den-tirta-empul-10.jpg
den-tirta-empul-2.jpg
Điểm độc đáo ở Bali là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, nét văn hóa bản địa sẵn sàng níu chân bất cứ du khách nào khi một lần đặt chân lên "hòn đảo thiên đường" này. Do đó, Bali không chỉ thu hút đông đảo du khách quốc tế mà còn ngày càng được khách Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ, Tết và mùa cao điểm hè. Hiện nay, thay vì phải quá cảnh qua sân bay ở thủ đô Jakarta, Indonesia, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã có chuyến bay thẳng từ Hà Nội và TPHCM tới sân Denpasar của Bali.
Hiếu Duy - Nam Giang
