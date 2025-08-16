Đến 'đảo thiên đường' uống cafe trên đỉnh núi lửa 28.000 năm

TPO - Mệnh danh là "hòn đảo thiên đường", đảo Bali, Indonesia sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng và thanh bình với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp và những nét văn hóa bản địa độc đáo.
Những thửa ruộng bậc thang xếp thành tầng mang lại bức tranh lập thể nhiều màu sắc, đan xen vào đó là những hàng cọ chót vót tạo nên không gian thiên nhiên hùng vĩ mà thơ mộng.
Nhiều người nhận xét rằng ruộng bậc thang ở Bali không đẹp bằng Mù Căng Chải hay Hoàng Su Phì ở Việt Nam, tuy nhiên điểm bù lại là có nhiều dịch vụ "sống ảo" như đánh đu Bali Swing, đạp xe trên không...
Dưới chân núi lửa là hồ nước cùng tên Batur với mặt nước xanh biếc, phẳng lặng, xung quanh có nhiều cây cối tạo nên khung cảnh của vùng quê yên ả.
Quanh khu vực này, hàng ngày có hàng trăm chuyến xe đưa đón khách du lịch đi ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Du khách tới đây có thể vừa uống cafe, vừa chiêm ngưỡng cảnh quan mờ ảo phía xa trên đỉnh ngọn núi lửa.
Đền Tirta Empul cổ kính nằm ở làng Manukaya, thuộc vùng Tampaksiring là một trong những ngôi đền Hindu nổi tiếng nhất trên đảo Bali.
Đền Tirta Empul có năm 926 vẫn được gần như nguyên trạng cho đến ngày nay với các gian thờ thần Shiva, Vishnu, Brahma và một đền thờ thần Indra và núi Batur.
Ni Kadek Ariani (áo nâu đỏ) là người địa phương, cô cùng người chị của mình đang làm lễ trong đền Tirta Empul. Cô cho biết: "Chúng tôi đến cầu nguyện cho mọi người trong gia đình, bạn bè luôn được khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc. Nghi lễ, tôn giáo gắn liền với đời sống người dân Bali hàng ngày".
Theo phong tục, sau khi cầu nguyện, người dân và du khách cúi đầu dưới dòng nước trong vắt đang tuôn trào. Nước thánh từ vòi được đưa lên đầu ba lần và uống một lần với hy vọng có thể gột rửa được tâm hồn.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1970, Penglipuran được mệnh danh là ngôi làng sạch nhất Bali với đường đi lối lại ngăn nắp và bầu không khí thanh sạch.
Sự đặc biệt của ngôi làng này còn ở cách thức bảo tồn và duy trì nét văn hóa địa phương độc đáo.
Các loài hoa cũng được trồng giống nhau ở mỗi nhà và lối đi lát đá xuyên ngang qua khu nhà khách, bếp, khu thờ tổ tiên và một số nhà có phòng đón khách ở xa. Đặc biệt, các ngôi nhà liền kề đều có lối thông sang nhau.
Là một trong 17.000 hòn đảo của Indonesia, Bali sở hữu nhiều bãi biển đẹp với bãi cát trắng được bao bọc bởi những ghềnh đá mang hình dáng khác nhau. Trong ảnh là điểm du lịch biển Nusa Dua gần thủ phủ Denpasar, bãi biển thu hút du khách bởi sự vắng vẻ và yên tĩnh, thích hợp cho người ưa thích phong cách nghỉ dưỡng và ngắm cảnh.
Điểm độc đáo ở Bali là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, nét văn hóa bản địa sẵn sàng níu chân bất cứ du khách nào khi một lần đặt chân lên "hòn đảo thiên đường" này. Do đó, Bali không chỉ thu hút đông đảo du khách quốc tế mà còn ngày càng được khách Việt Nam ưa chuộng, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ, Tết và mùa cao điểm hè. Hiện nay, thay vì phải quá cảnh qua sân bay ở thủ đô Jakarta, Indonesia, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã có chuyến bay thẳng từ Hà Nội và TPHCM tới sân Denpasar của Bali.