Indonesia: Đến 'đảo thiên đường' uống cafe trên đỉnh núi lửa 28.000 năm

TPO - Mệnh danh là "hòn đảo thiên đường", đảo Bali, Indonesia sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng và thanh bình với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp và những nét văn hóa bản địa độc đáo.