Miễn visa doanh nghiệp, du lịch: Việt Nam 'trải thảm đỏ' đón tỷ phú, nhà giàu

TPO - Nghị định của Chính phủ ưu tiên miễn thị thực cho lãnh đạo doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới thể hiện thông điệp chủ động hội nhập, chào đón dòng khách quốc tế chất lượng cao - những tỷ phú, triệu phú có nhu cầu chi tiêu nhiều, lưu trú dài ngày và có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh điểm đến.

Thu hút khách nhà giàu

Theo Nghị định 221, có 6 trường hợp đặc biệt được miễn thị thực không quá 5 năm, bao gồm chính khách; chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, nhân lực công nghệ số chất lượng cao và lãnh đạo doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Lâm Thị Thuận - Giám đốc kinh doanh Công ty Du lịch PYS Travel - đánh giá, với chính sách miễn thị thực của Nghị định 221, đoàn công tác của top 100 các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới sẽ dễ dàng kết hợp công tác với nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, du lịch kết hợp khảo sát đầu tư thị trường tại Việt Nam (hình thức du lịch MICE).

Bà Thuận cho hay, việc ưu tiên nhóm khách doanh nhân lớn cũng nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam, với dòng dịch vụ cao cấp như khách sạn hay resort 5 sao, du lịch golf, du thuyền, tàu hỏa luxury… mở ra cơ hội tổ chức các sự kiện tầm cỡ.

Tour du lịch du lịch MICE tại Việt Nam. Ảnh: PYS Travel.

“Nhóm khách là lãnh đạo doanh nghiệp top 100 thế giới luôn đi kèm với sức chi tiêu lớn, nhu cầu dịch vụ cao cấp, từ đó tạo động lực cho các doanh nghiệp lữ hành thị trường inbound nâng cao chuẩn sản phẩm, để đáp ứng được nhu cầu của dòng khách hàng cao cấp”, đại diện PYS Travel nói.

Nêu quan điểm với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội - nhận định, việc Chính phủ ban hành cơ chế miễn thị thực đã tạo “làn xanh” cho lãnh đạo tập đoàn thuộc top 100 thế giới. Đây không chỉ là sự nới lỏng về thủ tục hành chính mà còn là thông điệp chủ động hội nhập, chào đón dòng khách quốc tế chất lượng cao - những tỷ phú, triệu phú có nhu cầu chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh điểm đến.

Dự kiến 200 tỷ phú thế giới sẽ đến vịnh Hạ Long bằng siêu du thuyền cá nhân vào tháng 10 tới, để tham gia sự kiện “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025”. Ảnh: Hoàng Dương.

Ông Phạm Văn Bảy dẫn chứng, trong 7 tháng đầu năm nay Việt Nam đã đón hơn 12 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, lượt khách nhà giàu từ châu Âu có sự tăng trưởng mạnh, đạt 38% trong tháng 7.

Không chỉ tăng về lượng, nhóm khách nhà giàu còn chi tiêu cao hơn 1,5-2 lần so với các thị trường khác. Theo đó, mức chi tiêu trung bình của khách châu Âu đến Việt Nam đạt khoảng 1.700 - 2.200 USD/lượt. Ngoài ra, nhóm khách này có xu hướng lưu trú dài ngày (từ 10 - 14 đêm), ưu tiên trải nghiệm văn hóa - ẩm thực bản địa và sẵn sàng quay trở lại Việt Nam nhiều lần nếu có trải nghiệm tốt.

Khách tỷ phú là nhân vật truyền cảm hứng du lịch

Ở góc độ truyền thông, ông Nguyễn Công Hoan - Trưởng ban Truyền thông Hiệp Hội du lịch Việt Nam - cho rằng, cùng với việc miễn visa thì nên coi lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới, các triệu phú và tỷ phú là nhân vật truyền cảm hứng du lịch, tạo cơ hội cho truyền thông quốc tế quảng bá về Việt Nam.

Ông Hoan dẫn chứng, đầu tháng 3/2024 tỷ phú Bill Gates đến TP. Đà Nẵng, những thông tin và hình ảnh tỷ phú giàu nhất thế giới đến Việt Nam du lịch đã được truyền thông thế giới đưa tin rất nhiều. Thông qua đó, du khách quốc tế sẽ thấy được Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, thanh bình, an toàn với hệ thống cảnh quan thiên nhiên phong phú, đồ ăn ngon... nên mới được giới tinh hoa thế giới lựa chọn.

Về phía doanh nghiệp, trước cơ hội phát triển to lớn mà Nghị định 221 tạo ra, cùng với việc Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229 để miễn thị thực cho công dân 12 nước, PYS Travel đang đẩy mạnh vị phân khúc MICE cao cấp, du lịch cao cấp và du lịch kết hợp đầu tư; nâng cấp toàn diện dịch vụ từ hạ tầng tour, phương tiện đến đội ngũ hướng dẫn viên.

Tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái tại đỉnh núi Bàn Cờ ở TP. Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: Facebook HAS.

Để chủ động “đón sóng” từ chính sách miễn thị thực, Vietravel đang xây dựng các gói du lịch cao cấp đặc thù, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, trải nghiệm văn hoá và du lịch MICE của khách đến từ nhóm 12 quốc gia vừa được miễn thị thực. Thúc đẩy các chiến dịch truyền thông kỹ thuật số tại thị trường trọng điểm thông qua nền tảng mạng xã hội, website...

Bên cạnh cơ hội bứt phá, đại diện Vietfood Travel cho rằng chính sách miễn thị thực sẽ yêu cầu ngành du lịch phải tăng cường việc đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là nhóm khách tỷ phú, triệu phú; thu hút đầu tư hạ tầng cao cấp, đạt chuẩn quốc tế một cách đồng bộ, để tạo sự liên kết trong chuỗi dịch vụ.

Tuy nhiên, các chuyên gia như ông Đạt, ông Hoan hay bà Thuận trăn trở về vấn đề xúc tiến du lịch Việt. Hiện nay Hàn Quốc hay Thái Lan đã có trên dưới 30 văn phòng xúc tiến du lịch ở các nước, Việt Nam vẫn chưa có cơ quan xúc tiến du lịch nào, nhất là các thị trường khách nhà giàu do vốn đầu tư cho mảng còn rất èo uột và đang gặp vướng mắc về cơ chế...