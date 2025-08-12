Việt Nam miễn thị thực: Tăng cạnh tranh du lịch trên 'đường đua' khu vực

TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP về việc đơn phương miễn thị thực cho công dân 12 nước như Bỉ, Séc, Ba Lan... Các chuyên gia đánh giá đây là bước đi đúng đắn để tăng thêm sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên đường đua với các nước trong khu vực, đạt mục tiêu đón được 22-23 triệu lượt khách năm nay.

Chính sách visa kích cầu du lịch

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội, Tổng Giám đốc AZA Travel - cho biết, trước đây chính sách visa của việt Nam thuộc nhóm khá chặt chẽ. Trong khi đó, Thái Lan đã miễn visa với công dân hơn 80 quốc gia, Singapore hay Indonesia miễn thị thực cho du khách hơn 160 nước. Vì thế, nếu Việt Nam không mở rộng chính sách miễn thị thực, chúng ta có thể mất đi lợi thế cạnh tranh và hụt bước so với các nước khác.

Theo ông Đạt, việc Chính phủ Việt Nam mở rộng đối tượng miễn thị thực với các quốc gia Đông Âu là bước đi hoàn toàn đúng đắn để tăng thêm sức cạnh tranh của du lịch Việt, giúp ngành du lịch đạt mục tiêu tăng trưởng 22-23%, đón được 22-23 triệu lượt khách năm nay.

CEO Nguyễn Tiến Đạt. Ảnh: BĐT.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội phân tích, 7 tháng đầu năm, du lịch nước ta đã vượt các chỉ tiêu đặt ra, nên việc mở rộng danh sách quốc gia miễn thị thực thời điểm hiện tại là hợp lý. Việc này nhằm để các công ty du lịch có thời gian lên kế hoạch bán tour đến Việt Nam vào khoảng tháng 10 - thời điểm bắt đầu của mùa du lịch inbound, khi khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất.

Ông Nguyễn Công Hoan - Tổng Giám đốc Flamingo Redtours - đánh giá, chính sách thị thực của Việt Nam ngày càng có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, từ miễn thị thực 15 ngày lên 45 ngày, 90 ngày rồi đến 5 năm... Nhờ đó mà lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao kỷ lục, được Tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) ghi nhận là một trong 6 quốc gia có mức tăng trưởng khách quốc tế cao nhất thế giới.

Vươn mình trở thành người dẫn đầu

Để chính sách visa thực sự trở thành giải pháp chiến lược và tạo đà bứt phá cho ngành du lịch, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan cho rằng Việt Nam cần tiếp tục mở rộng đối tượng miễn thị thực, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh. Việt Nam cần đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng và giao thông; tăng cường xúc tiến quảng bá và thu hút nhân lực cho du lịch...

Nếu làm tốt những điều vừa nêu thì việc Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu du lịch khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung chỉ còn là vấn đề thời gian.

CEO Nguyễn Công Hoan. Ảnh: Bộ VHTT&DL.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt khẳng định, so với Thái Lan - quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á về du lịch, Việt Nam có những lợi thế thuận lợi hơn cả.

Ông Đạt chỉ ra, nhiều năm qua, Thái Lan được coi là thị trường du lịch "ruột", với lượng khách gấp đôi Việt Nam, trong khi dân số Thái Lan chỉ bằng 2/3 dân số Việt Nam. Mặt khác, dù cảnh quan thiên nhiên của Thái Lan không được đánh giá cao nhưng đây lại là quốc gia làm dịch vụ du lịch hàng đầu và chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, nguồn gốc của du lịch cần dựa trên sự hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên và sự đa dạng của văn hóa nên gần đây, nhiều khách quốc tế tỏ ra hời hợt với du lịch Thái Lan, họ muốn tìm kiếm những điểm đến mới lạ và hấp dẫn như Việt Nam

Trước đây người Việt Nam và du khách quốc tế thích đến Thái Lan vì dịch vụ đa dạng, có yếu tố sex show mới lạ và đặc biệt được đi shopping. Tuy nhiên, hiện nay việc shopping online ngày càng nở rộ giúp du khách tiết kiệm được thời gian và chi phí, nên những lý do muốn đến Thái Lan ngày càng ít dần.

Vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nói thêm, trong quá khứ, khi hạ tầng giao thông Việt Nam chưa phát triển thì Thái Lan hay Singapore đã có hàng trăm đường bay thẳng đến nhiều thành phố lớn trên thế giới. Ngoài ra, khách nước ngoài muốn đến Việt Nam phải quá cảnh ở Bangkok hay Singapore, khiến chuyến bay bị kéo dài và chi phí vé máy bay tăng cao.

Hiện tại, với việc Việt Nam mở cửa bầu trời, các hãng bay của Việt Nam đã liên tiếp mở những đường bay thẳng để nối Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, ví dụ như Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa mở đường bay thẳng Hà Nội - Milan, đường bay thẳng Hà Nội - Moscow; Vietjet liên tiếp khai trương đường bay đến Ấn Độ hay Úc.

Việt Nam ngày càng có nhiều đường bay thẳng, kết nối với nhiều thành phố du lịch trên thế giới. Ảnh: Lộc Liên.

Những hãng bay lớn trên thế giới như Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, Emirates, Qatar... đã phát triển một mạng lưới đường bay lớn mạnh từ Hà Nội, TPHCM đến các thành phố nổi tiếng, sau đó tỏa khắp châu Âu, Mỹ. Nhờ vậy, việc kết nối hàng không từ các nước trên thế giới đến Việt Nam ngày càng thuận lợi.

"Tài nguyên cảnh quan thiên nhiên Việt Nam vô cùng tươi đẹp, với những bãi cát trắng kéo dài, biển xanh và đẹp - đây là yếu tố đặc biệt mà ít quốc gia trên thế giới có được. Song song đó, không nơi nào trên thế giới có 54 dân tộc anh em với nhiều màu sắc, bề dày lịch sử, văn hóa đa dạng và sâu sắc như Việt Nam. Từ Hà Nội với đại lễ Quốc khánh 2/9 hào hùng, đến TPHCM với ngày 30/4 ngập tràn cờ hoa... nên Việt Nam có rất nhiều câu chuyện du lịch để kể", ông Đạt cho hay.