Hàng không - Du lịch

Google News

Việt Nam thống nhất với Singapore, Trung Quốc giãn cách 20 dặm trên đường bay trục

Lưu Trinh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã thống nhất với Singapore, Trung Quốc áp dụng giãn cách 20 dặm trên đường bay trục, tăng tốc qua Biển Đông; giải quyết dứt điểm tắc nghẽn tại Đà Nẵng và áp dụng điều tiết luồng không lưu thông minh tại Cam Ranh, Phú Quốc.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026, diễn ra ngày 22/12, Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin năm 2025 là một dấu ấn đặc biệt khi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hơn 1.000 chuyến bay hợp luyện đan xen với hoạt động bay dân dụng dày đặc, phục vụ các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, góp phần quan trọng vào thành công chung của các hoạt động A50, A80.

2an-toan-bay-long-thanh.jpg
Ông Nguyễn Công Long - Tổng Giám đốc VATM - phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Công Long - Tổng Giám đốc VATM - cho biết, tổng công ty bảo đảm an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm. Sản lượng điều hành bay của tổng công ty ước thực hiện hơn 930.000 lần chuyến, tăng 7,3% so với năm 2024.

Năm 2025 cũng đánh dấu cuộc "cách mạng" về tổ chức vùng trời. VATM hoàn thành thiết kế tổng thể phương thức bay và tổ chức vùng trời cho Cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Biên Hòa, sẵn sàng cho các kịch bản khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Nút thắt cổ chai tại Tân Sơn Nhất đã được tháo gỡ nhờ giải pháp táo bạo như hạ thấp trần bay khu vực cấm VVP4 từ 3.000m xuống 1.500m.

khong-luu-3.jpg
Hoạt động của kiểm soát viên không lưu tại sân bay Long Thành. Ảnh: Mạnh Thắng.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Về công tác quản lý luồng không lưu, VATM đã thống nhất với Singapore, Trung Quốc áp dụng giãn cách 20 dặm trên đường bay trục, tăng tốc qua Biển Đông; giải quyết dứt điểm tắc nghẽn tại Đà Nẵng và áp dụng điều tiết luồng không lưu thông minh tại Cam Ranh, Phú Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà VATM đã đạt được; đề nghị VATM cần kiên định mục tiêu an toàn bay, xác định đây là nhiệm vụ “sống còn”.

1an-toan-bay-long-thanh.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Cùng với đó, ông Tuấn yêu cầu đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hiện thực hóa “bầu trời thông minh”, tập trung mọi nguồn lực đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành vào vận hành thương mại đúng tiến độ; từng bước áp dụng quản lý luồng bay ở mức độ cao...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu VATM đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số toàn diện; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn trong dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời chuẩn hóa quản trị dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - dùng được”.

“An ninh mạng phải được coi trọng ngang hàng với an toàn bay, bảo đảm an toàn thông tin trong mọi tình huống”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lưu Trinh
