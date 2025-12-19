Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Cận cảnh chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống Long Thành

Duy Anh - Hiếu Duy - Mạnh Thắng - Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 19/12, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chuyến bay VN1 được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình từ sân bay Nội Bài đến sân bay Long Thành sau khoảng 2 giờ bay. Trên chuyến bay đặc biệt này có Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành, ghi dấu thời khắc lịch sử của ngành hàng không Việt Nam.

screenshot-2025-12-19-084955.png
Lúc 8h10 ngày 19/12, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Long Thành sáng 19/12, là chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống cảng hàng không này. Ảnh: VNA.
tp-1-1.jpg
Nghi lễ phun vòi rồng đón chuyến bay tại Long Thành.

Việc máy bay thân rộng của Vietnam Airlines tiếp tục hạ cánh an toàn tại Long Thành, sau chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12, cho thấy mức độ sẵn sàng cao của hạ tầng sân bay cũng như năng lực phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị khai thác và các lực lượng phục vụ mặt đất. Đây được xem là bước đánh giá quan trọng, mở đường cho việc chính thức khai thác thương mại tại sân bay mới trong thời gian tới.

tp-1-4.jpg
Máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Long Thành.
tp-1-5.jpg
Hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành sáng 19/12.

Chia sẻ về sự kiện, ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết, chuyến bay chở khách đầu tiên đến Long Thành không chỉ là một dấu mốc khai thác mới của hãng mà còn là bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam.

“Chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước”, ông Hà nhấn mạnh.

tp-1-3.jpg
Hai máy bay Airbus của Vietjet và Bamboo Airways, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, lần lượt hạ cánh xuống Long Thành lúc 8h30 và 8h35.
tp-1-6.jpg
tp-1-7.jpg
Trên hai chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.
tp-1-17.jpg
Cũng trong sáng nay, hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành được thông xe kỹ thuật gồm dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai và dự án đường 25C (đoạn 2) từ đường số 9 đến hương lộ 19, xã Nhơn Trạch. Dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai dài 11 km, trong đó có 5 km cao tốc kết nối dự án thành phần 1A, cùng hệ thống đường song hành và hai cầu vượt sông Rạch Chạy.
Duy Anh - Hiếu Duy - Mạnh Thắng - Lộc Liên
