Thủ tướng thị sát sân bay Long Thành trước thời điểm quan trọng

TPO - Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo kế hoạch, ngày 15/12 thực hiện chuyến bay kỹ thuật; ngày 19/12 sân bay Long Thành đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

Chính thức đầu tiên ngày 19/12

Để hoàn thành kế hoạch đón chuyến bay chính thức đầu tiên, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết tổng số cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân lao động thi công trên công trường hiện là hơn 15.000 người và 3.000 máy móc. Các nhà thầu tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, tập trung ưu tiên hoàn thiện những hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn - sân đỗ tàu bay, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách.

Thủ tướng động viên đội ngũ lao động trên công trường.

Hệ thống băng chuyền nhà ga hành khách đã được lắp đặt.

Tối 11/12, toàn bộ hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1 đã vận hành thành công, hoạt động ổn định. Đây là hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế; đóng điện trung thế khu bay cấp nguồn cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác và hệ thống quan trắc khí tượng tự động. Khu vực nhà ga hành khách sân bay Long Thành đến nay đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt vách kính và các kết cấu thép, đang gấp rút lắp đặt thiết bị.

Hạng mục sân đỗ tàu bay đã hoàn thành hệ thống thoát nước và hầm cho thiết bị phục vụ mặt đất; cơ bản hoàn thành kết cấu. Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành cũng đã triển khai công tác đấu nối, đóng điện vào Trung tâm năng lượng - cung cấp điện cho toàn bộ nhà ga hành khách...

Vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió

Tại cuộc họp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan trên công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát hiện trường, nỗ lực ngày đêm để đạt được những kết quả rất quan trọng thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh dự án để chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12. Ảnh VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ACV và các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại; huy động tối đa các nhà thầu, các lực lượng làm việc "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm".

Thủ tướng đánh giá dự án đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng; đến nay đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, gồm xây dựng nhà ga (trái tim của sân bay), đài kiểm soát không lưu. Đường băng đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh. Hạ tầng điện với công suất 80MW, cùng hạ tầng nước, hạ tầng xăng dầu, hạ tầng thông tin liên lạc và các đường vào sân bay cũng cơ bản hoàn thành. Các hạng mục như ống lồng hành khách, trồng cây các khu vực trong sân bay đang được khẩn trương hoàn thiện.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị khác chi viện lực lượng tham gia các công việc đến khi nào sân bay xong. Lực lượng Công an bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khu vực dự án.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với ACV, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12.

Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, ACV, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Thủ tướng thăm đài quan sát không lưu- bộ não của sân bay. Ảnh: VGP.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành đồng bộ với kế hoạch khai thác thương mại của dự án; chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế các công trình thuộc dự án thành phần 4 khi có đề nghị của chủ đầu tư; trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết.

Các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet khẩn trương hoàn thành các dự án hangar (khu bảo trì máy bay). Các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương hoàn thành các hạng mục, công trình liên quan, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; hoàn thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường hạ tầng chung và các công trình.

Đường băng sân bay Long Thành đã sáng đèn.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai xem xét chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thuộc dự án thành phần 1 khẩn trương hoàn thành thi công xây dựng, vệ sinh công nghiệp và đăng ký khánh thành công trình, gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp...