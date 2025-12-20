Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bên trong tháp không lưu hơn 3.400 tỷ tại sân bay Long Thành

Mạnh Thắng - Duy Anh
TPO - Đài Kiểm soát không lưu cao 123m, tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai được thiết kế với hình dáng búp sen cách điệu, hiện là đài kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm cao hàng đầu khu vực.

Ngày 19/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại dự án thành phần 2 các công trình quản lý bay Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Các công trình quản lý bay tại Cảng HKQT Long Thành, trong đó có Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành, là cụm công trình chuyên ngành hàng không đặc thù, giữ vai trò then chốt trong hệ thống hạ tầng quản lý bay quốc gia. Dự án do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 24.000 m².

Đây là dự án có quy mô lớn nhất, công nghệ phức tạp nhất trong lịch sử phát triển của VATM, bao gồm nhiều hạng mục then chốt. Nổi bật là Đài Kiểm soát không lưu cao 123m, được thiết kế với hình dáng búp sen cách điệu, hiện là đài kiểm soát không lưu cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm cao hàng đầu khu vực.

khong-luu-2.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành.

Công trình được thiết kế kiên cố, có khả năng chịu rung lắc lớn, bảo đảm điều kiện vận hành ổn định cho các hệ thống radar mặt đất và thiết bị giám sát được lắp đặt trên đỉnh tháp.

Hệ thống thiết bị công nghệ CNS/ATM, được ví như “bộ não” của sân bay cũng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hệ thống bao gồm giám sát đa điểm (MLAT), radar mặt đất (SMR) giúp phát hiện, định vị tàu bay chính xác đến từng mét trong mọi điều kiện thời tiết; cùng với đó là hệ thống cảnh báo gió đứt (Wind Shear) và hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) hiện đại hàng đầu hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kiểm soát viên không lưu. Đồng thời khẳng định các công trình quản lý bay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn, điều hành, hiệu quả hoạt động bay, tạo nền tảng vững chắc để Cảng HKQT Long Thành sẵn sàng bước vào giai đoạn khai thác trong thời gian tới.

khong-luu.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thăm, tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm việc tại tháp không lưu.
khong-luu-6.jpg
Toàn cảnh tháp không lưu và nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh sân bay Long thành.
khong-luu-5.jpg
Kiểm soát viên không lưu tác nghiệp tại sân bay Long Thành.
khong-luu-3.jpg
Đội ngũ kiểm soát viên làm việc tại thám không lưu sân bay Long Thành.
Mạnh Thắng - Duy Anh
