Cận cảnh chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways đến sân bay Long Thành

P.V

Sáng 19/12/2025, chuyến bay QH18 của hãng hàng không Bamboo Airways khai thác bằng máy bay Airbus A321, đã đáp xuống sân bay Long Thành lúc 8h35. Đây là một trong 3 chuyến bay đánh dấu cột mốc khánh thành khai trương Long Thành – “siêu sân bay” có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam.

thumb.jpg

Cơ trưởng Nguyễn Đình Cường, người trực tiếp điều khiển máy bay VN-A227 của Bamboo Airways hạ cánh xuống sân bay Long Thành trong chuyến bay đầu tiên cho biết chuyến bay diễn ra rất thuận lợi, không có tình huống bất thường nào.

a1-8550.jpg

Ông Cường đánh giá công tác phối hợp giữa tổ bay và kiểm soát không lưu đã diễn ra rất nhịp nhàng, chuyên nghiệp, rõ ràng, tạo sự tin cậy và chuẩn xác ngay từ lần khai thác đầu tiên. “Các trang thiết bị tại sân bay Long Thành hiện đại, đồng bộ và được tổ chức rất khoa học. Điều gây ấn tượng với tôi là không gian sân bay rộng mở, mang lại cảm giác rất nhiều kỳ vọng tốt cho tương lai”, cơ trưởng Nguyễn Đình Cường cho biết thêm.

a2-2556.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung dẫn đầu đoàn công tác Bamboo Airways dự lễ khai trương sân bay Long Thành

Bày tỏ vui mừng khi Việt Nam có thêm một sân bay quốc tế mới với quy mô khai thác lớn top đầu thế giới, Tổng giám đốc Bamboo Airways Trương Phương Thành đánh giá sân bay Long Thành sẽ đóng vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của TPHCM, cũng như của cả nước thời gian tới.

a3-7246.jpg

“Tôi tin rằng khi đi vào vận hành, sân bay Long Thành sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực tiếp nhận hành khách và hàng hóa quốc tế của Việt Nam, đồng thời từng bước trở thành hub hàng không tại khu vực Đông Nam Á”, tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết.

a4.jpg

Trong thời gian tới, Bamboo Airways sẽ xem xét, nghiên cứu kế hoạch phát triển mạng bay kết nối sân bay Long Thành, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng quy mô đội bay. Mới đây, Hãng đã tiếp nhận thêm một tàu bay để tăng cường nguồn lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng trong giai đoạn cao điểm cuối năm, năm mới và Tết Nguyên đán 2026.

a5-9077.jpg

Trong trung và dài hạn, Bamboo Airways đặt mục tiêu bổ sung từ 8–10 tàu bay mỗi năm, hướng tới đưa quy mô đội bay trở lại mức 30 tàu theo phương án đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, sau đó tiếp tục nghiên cứu mở rộng đội bay ở các giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

a6-1814.jpg
a7.jpg
a8.jpg
P.V
#Bamboo Airways #Long Thành #chuyến bay #sân bay quốc tế #hàng không Việt Nam #khai trương #đội bay

