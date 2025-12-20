Doanh thu du lịch Huế cao nhất từ trước tới nay

TPO - Năm Du lịch quốc gia (DLQG) - Huế 2025 khép lại với hơn 170 sự kiện trong cả nước, góp phần đưa du lịch TP. Huế bứt phá mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng và doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 19/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) phối hợp UBND TP. Huế tổ chức tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã triển khai thành công hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch﻿ trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã triển khai thành công hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước. Trong đó có 8 hoạt động cấp quốc gia; 102 sự kiện hưởng ứng do các địa phương tổ chức; riêng TP. Huế chủ trì 67 chương trình, sự kiện quy mô quốc gia, liên vùng và quốc tế, diễn ra xuyên suốt năm, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế, chuỗi hoạt động này đã góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Huế - điểm đến giàu bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện và hấp dẫn; đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò của du lịch gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

TP. Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng trên 61% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật là trong năm 2025, TP. Huế đón hơn 6,3 triệu lượt du khách, tăng trên 61% so với năm 2024; trong đó du khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, qua đó khẳng định hiệu quả rõ nét của việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia và sức hấp dẫn ngày càng tăng của du lịch Huế.

Phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan từ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cũng được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo TP. Huế thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại về quy mô, tính chuyên nghiệp của một vài hoạt động, cũng như việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng và đại diện lãnh đạo UBND TP. Huế trao cờ cho địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 là tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Phúc/HNN.

Theo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng, thành công của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cho thấy vai trò trung tâm của văn hóa trong phát triển du lịch, đồng thời là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của Trung ương và địa phương, đóng góp tích cực cho tăng trưởng du lịch cả nước.

Tại hội nghị, Bộ VH,TT&DL và UBND TP. Huế đã trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 cho tỉnh Gia Lai, chính thức khép lại một năm du lịch quốc gia thành công tại Huế.