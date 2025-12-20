Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Doanh thu du lịch Huế cao nhất từ trước tới nay

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm Du lịch quốc gia (DLQG) - Huế 2025 khép lại với hơn 170 sự kiện trong cả nước, góp phần đưa du lịch TP. Huế bứt phá mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng và doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 19/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) phối hợp UBND TP. Huế tổ chức tổng kết Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

nam-dlqg-khai-macb.jpg
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã triển khai thành công hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch﻿ trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã triển khai thành công hơn 170 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi cả nước. Trong đó có 8 hoạt động cấp quốc gia; 102 sự kiện hưởng ứng do các địa phương tổ chức; riêng TP. Huế chủ trì 67 chương trình, sự kiện quy mô quốc gia, liên vùng và quốc tế, diễn ra xuyên suốt năm, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế, chuỗi hoạt động này đã góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Huế - điểm đến giàu bản sắc văn hóa, an toàn, thân thiện và hấp dẫn; đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân về vai trò của du lịch gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

nam-dlqg-du-khach-ky-luc.jpg
TP. Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng trên 61% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng.

Kết quả nổi bật là trong năm 2025, TP. Huế đón hơn 6,3 triệu lượt du khách, tăng trên 61% so với năm 2024; trong đó du khách quốc tế đạt hơn 1,9 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, qua đó khẳng định hiệu quả rõ nét của việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia và sức hấp dẫn ngày càng tăng của du lịch Huế.

nam-dlqg-khai-macc.jpg
Phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan từ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cũng được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu quả các loại hình du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và cảnh quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo TP. Huế thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại về quy mô, tính chuyên nghiệp của một vài hoạt động, cũng như việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho phát triển du lịch.

nam-dlqg-trao-co-dang-cai.jpg
Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng và đại diện lãnh đạo UBND TP. Huế trao cờ cho địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 là tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hữu Phúc/HNN.

Theo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng, thành công của Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 cho thấy vai trò trung tâm của văn hóa trong phát triển du lịch, đồng thời là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của Trung ương và địa phương, đóng góp tích cực cho tăng trưởng du lịch cả nước.

Tại hội nghị, Bộ VH,TT&DL và UBND TP. Huế đã trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 cho tỉnh Gia Lai, chính thức khép lại một năm du lịch quốc gia thành công tại Huế.

Ngọc Văn
#Năm Du lịch quốc gia – Huế 2025 #tổng kết #du lịch TP. Huế #bứt phá mạnh mẽ #doanh thu #kỷ lục #Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng #đăng cai #tỉnh Gia Lai

Xem thêm

Cùng chuyên mục