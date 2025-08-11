Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa được định hướng phát triển thế nào sau khi chia tách thành các xã phường?

TPO - Phường Sa Pa là khu vực lõi, trung tâm của Thị xã Sa Pa trước khi sắp xếp lại địa giới hành chính. Đại hội Đảng bộ phường Sa Pa (Lào Cai) cho thấy định hướng, kế hoạch phát triển của khu vực trung tâm và toàn bộ vùng Sa Pa.

Đại hội Đảng bộ phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, vừa diễn ra ngày 11/8. Phường Sa Pa được thành lập trên cơ sở 6 phường trung tâm của Thị xã Sa Pa cũ. Đây là vùng lõi của Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, nơi được giao sứ mệnh trở thành đô thị du lịch xanh, bền vững, thông minh, xứng tầm trung tâm du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế. Ngoài phường Sa Pa, thị xã Sa Pa trước đây còn được sắp xếp thành 5 xã mới, gồm: xã Mường Bo, Tả Van, Bản Hồ, Tả Phìn, Ngũ Chỉ Sơn.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ phường Sa Pa chỉ ra, nhiệm kỳ qua, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Sa Pa vẫn giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 91,72 triệu đồng/năm, du lịch phục hồi mạnh mẽ với gần 5 triệu lượt khách năm 2025.

Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa ﻿Phan Đăng Toàn phát biểu.

Trong nhiệm kỳ tới, ba khâu đột phá được đại hội xác định rõ.

Thứ nhất, phát triển hạ tầng đô thị và chuyển đổi số, đồng bộ giao thông kết nối các cửa ngõ, tuyến vành đai, bãi đỗ xe, bến xe; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, hình thành các “đại sứ số”, “tổ công nghệ số cộng đồng” ngay tại tổ dân phố.

Thứ hai, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, số hóa thông tin di tích – bản làng, gắn kết các tuyến, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, xây dựng Sa Pa thành trung tâm kết nối du lịch vùng Tây Bắc.

Thứ ba, giảm nghèo bền vững, nâng chất lượng sống, phấn đấu đến 2030 gần như không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.

Sa Pa sẽ phối hợp với các địa phương lân cận như Tả Van, Tả Phìn… hình thành các tuyến du lịch cộng đồng - sinh thái, chia sẻ nguồn khách, sản phẩm và dịch vụ

Đáng chú ý, liên kết giữa các xã, phường được đặt ở vị trí then chốt. Sa Pa sẽ phối hợp với các địa phương lân cận như Tả Van, Tả Phìn… hình thành các tuyến du lịch cộng đồng - sinh thái, chia sẻ nguồn khách, sản phẩm và dịch vụ. Cùng với đó là liên kết với các trung tâm du lịch lớn của cả nước và hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh.

Bên cạnh kinh tế, Đại hội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc. Các chỉ tiêu như 92% trường đạt chuẩn quốc gia, 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 100% rác thải đô thị được thu gom, 75% ngõ xóm có điện chiếu sáng… là mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững của phường Sa Pa.

Xây dựng Sa Pa thành trung tâm kết nối du lịch vùng Tây Bắc

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ phường Sa Pa lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi chia tách thành các phường, xã, Sa Pa có điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, với mô hình chính quyền hai cấp tinh gọn, tự chủ, trách nhiệm cao hơn.

“Chúng ta đặt mục tiêu xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch xanh, bền vững, thông minh, khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế. Du lịch sẽ tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn kết giữa tăng trưởng với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường. Tôi đề nghị phường ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển du lịch theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ giữa các phường, xã và với các địa phương trong Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Đồng thời, phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân, biến văn hóa và di sản thành tài sản phát triển, để mỗi người dân đều hưởng lợi từ thành quả chung”, ông Tuấn phát biểu.