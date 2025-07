Lào Cai: Mát mắt với màu xanh lúa non ruộng bậc thang ở Sa Pa

TPO - Vào độ tháng 7, tháng 8, ruộng bậc thang Sa Pa, Lào Cai phủ một màu xanh non mướt mắt, hòa vào sương núi bảng lảng và những dải mây lững lờ trôi. Mỗi mùa trong năm, ruộng bậc thang lại mang một nét quyến rũ riêng. Trong đó, mùa lúa non, ruộng bậc thang có vẻ đẹp thanh bình, là mùa tượng trưng cho hi vọng về một mùa vàng bội thu, về cuộc sống no ấm.