Lung linh mùa vàng trên rẻo cao Lai Châu

Cứ mỗi dịp cuối tháng 9, đầu tháng 10 dương lịch hàng năm, những thửa ruộng bậc thang tại các địa phương của tỉnh Lai Châu lại khoác lên mình màu vàng óng của lúa chín làm mê đắm du khách đường xa.

Cách trung tâm TP.Lai Châu khoảng 8km, cánh đồng lúa Tả Lèng, thuộc xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) được biết đến bởi những thửa ruộng bậc thang nằm dưới chân núi Tả Liên Sơn đẹp mê hoặc lòng người.

Đặc biệt, khi đến Tả Lèng vào những ngày tháng 9, đứng ở một vị trí cao nhìn xuống, cánh đồng lúa Tả Lèng như một thung lũng huyền ảo với những thửa ruộng bậc thang trải dài uốn lượn ôm quanh chân các ngọn núi. Vào mùa lúa chín, cả thung lũng chuyển sang màu vàng rộm làm hút hồn bất kỳ ai khi đặt chân đến nơi này.

Lần thứ 2 đến Tả Lèng, anh Nguyễn Xuân Thủy - du khách ở Hà Nội chia sẻ: Mỗi lần đến nơi này, anh đều dành một ngày để đi ngắm và chụp những bức hình về thung lũng vàng Tả Lèng - một bức tranh tuyệt đẹp nơi rẻo cao Tây Bắc.

Chị Hà Thị Thảo - du khách đến từ TP. Lai Châu niềm nở cho biết: Mình thấy ruộng bậc thang Tả Lèng rất yên bình, hùng vĩ. Đặc biệt, thời tiết ở đây mát mẻ, con người thân thiện, hòa đồng. Mình rất yêu quý nơi này, vào mùa lúa chín năm nào mình cũng đều rủ bạn bè lên đây chụp ảnh và tận hưởng vẻ đẹp của cánh đồng.

Cánh đồng lúa Tả Lèng có diện tích khoảng hơn 300 ha, thuộc xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Những năm gần đây, cánh đồng được đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Ông Hảng A Lử - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Lèng, Tam Đường (Lai Châu) cho hay: Nhằm kích cầu du lịch, xã làm tốt công tác vận động nhân dân không dồn điền đổi thửa; đồng thời khai thác hiệu quả điểm Tả Liên Sơn, Putaleng. Xác định đây là điểm du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo nên xã tổ chức Ngày hội dân tộc Mông để thu hút khách với các hoạt động như: giải đua ngựa, Vó ngựa trên Pataleng, kéo co, đẩy gậy, giải chạy chinh phục đồi thông Tả Lèng.

Ruộng bậc thang ở Tả Lèng là sự kết hợp của thiên nhiên cộng với bàn tay cần mẫn, tần tảo của người "họa sĩ nông dân" vùng cao. Vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang nơi đây đẹp như một bức tranh làm nao lòng người.

Tương tự, nằm trên độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, xã Tà Mung - huyện Than Uyên (Lai Châu) được ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng khí hậu trong lành, mát mẻ. Có lẽ nổi bật nhất là những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín ươm mình trong nắng vàng rực rỡ.

Tranh thủ những ngày lúa chín vàng rực rỡ, nhiều người dân trong huyện Than Uyên diện những bộ trang phục truyền thống các dân tộc đến chụp ảnh, quay video làm tiktok.

Chị Vàng Thị Lơ - xã Mường Than, huyện Than Uyên chia sẻ: Ruộng bậc thang mùa này ở Tà Mung rất đẹp, nhất là lúc lúa chín vàng. Vào ngày cuối tuần, mình rủ chị em lên chụp ảnh để giới thiệu với mọi người về cảnh đẹp thiên nhiên ở Than Uyên.

Vụ mùa này, toàn xã Tà Mung có hơn 300ha lúa. Được thiên nhiên ban tặng, xã có nhiều khu ruộng bậc thang đẹp nhất huyện Than Uyên.

Ông Phùng Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã Tà Mung cho biết: Thời gian qua, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh đẹp về ruộng bậc thang của địa phương trên các trang mạng xã hội. Qua đó, từng bước thu hút người dân, du khách trong và ngoài huyện đến với Tà Mung ngắm cảnh lúa chín rồi thưởng thức điệu múa khèn của đồng bào dân tộc Mông gắn với chợ phiên Nậm Pắt.

Mùa vàng ở các địa phương trong tỉnh Lai Châu đang rực rỡ, kéo dài cho đến đầu tháng 10 dương lịch. Trước một kiệt tác của thiên nhiên, Lai Châu mời du khách gần xa hãy đến vùng đất biên viễn để tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ; trải nghiệm cuộc sống bình yên, thoả sức ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang vàng óng ánh, toả sáng giữa núi đồi.