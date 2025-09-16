Khi nào Mũi Cà Mau thành khu du lịch quốc gia?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đến năm 2030, Cà Mau kỳ vọng tổng thu từ du lịch đạt khoảng 14.200 tỷ đồng, khu du lịch Mũi Cà Mau đủ điều kiện thành khu du lịch quốc gia.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch quy hoạch hệ thống du lịch tỉnh này tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Cà Mau thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh đặc thù của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2045, du lịch trở thành một ngành kinh tế chủ lực.

Đến năm 2030, Khu du lịch Mũi Cà Mau đảm bảo đủ các điều kiện được công nhận là Khu du lịch quốc gia.

Cà Mau đặt mục tiêu năm nay đón khoảng 8 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 8.500 tỷ đồng; phấn đấu đạt 11,5 triệu lượt khách vào năm 2030, tổng thu đạt khoảng 14.200 tỷ đồng.

Đến năm 2030, Khu du lịch Mũi Cà Mau đảm bảo đủ các điều kiện được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Thực hiện lập Đề án phát triển Khu du lịch Nhà Mát trở thành Khu du lịch quốc gia.

Để đạt mục tiêu trên, Cà Mau ưu tiên lập quy hoạch khu du lịch quốc gia đối với khu du lịch Nhà Mát - Bạc Liêu; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh như: Du lịch sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm; du lịch cộng đồng vùng ven biển; du lịch nông nghiệp; du lịch văn hóa - tâm linh, gắn với di sản đờn ca tài tử Nam Bộ...

Tỉnh Cà Mau đẩy mạnh kêu gọi đầu tư cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm thương mại, dịch vụ mua sắm và giải trí chất lượng cao tại các khu du lịch và vùng ven biển.

