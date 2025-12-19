Du lịch Khánh Hòa: Kết tinh từ biển và rừng tạo nên tinh hoa sản vật

TPO - Kết tinh từ biển và rừng, các sản vật đặc trưng của Khánh Hòa được giới thiệu tại không gian OCOP trong khuôn khổ hội thảo đã phác họa bức tranh sinh động về tiềm năng kinh tế - du lịch của địa phương, nơi giá trị bản địa được gìn giữ và phát huy theo hướng bền vững.

Sáng nay (19/12), trong khuôn khổ Hội thảo “Du lịch Khánh Hòa – Cực tăng trưởng thúc đẩy các trụ cột kinh tế” do báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, khu vực trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Dương Triều.

Không chỉ giới thiệu những sản vật đặc trưng của địa phương, các gian hàng còn kể câu chuyện về vùng đất, con người Khánh Hòa cùng những nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị bản địa gắn với sản xuất bền vững.

Các sản phẩm giới thiệu tại hội thảo lần này khá đa dạng, từ yến sào, trầm hương, nước mắm đến các sản phẩm từ sâm, mật ong… qua đó góp phần làm phong phú hệ sản phẩm du lịch và đặc sản đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cùng các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP. Ảnh: Dương Triều.

Nổi bật tại không gian OCOP là gian hàng của Công ty Trầm hương Hoàng Trầm, mang đến các dòng sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa như hương xông đốt, hương trầm truyền thống, vòng trầm, rượu trầm.

Theo chị Lầu Ngọc Hoài An - quản lý Công ty Hoàng Trầm, rượu trầm được làm từ những miếng trầm chất lượng cao, ngâm cùng rượu gạo 40 độ, cho hương vị rất đặc trưng: ban đầu hơi đắng, đậm mùi trầm, sau đó để lại hậu vị ngọt nhẹ, sâu và ấm.

Các sản phẩm OCOP được trưng bày tại hội thảo. Ảnh: Dương Triều, Trương Định.

Bên cạnh trầm hương, gian hàng Sản Việt Farm mang đến những sản phẩm hữu cơ gắn với văn hóa bản địa miền núi. Anh Nguyễn Văn Diệu, đại diện truyền thông Sản Việt Farm đặc biệt giới thiệu sản phẩm mật ong dú tách nước gây ấn tượng mạnh với khách tham quan. Đây là loại mật từ loài ong rất nhỏ, sinh sống tự nhiên trong rừng, có vị hơi chua, dược tính cao.

Gian hàng còn lan tỏa thông điệp phát triển du lịch núi rừng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, bảo tồn sinh kế bền vững cho bà con. Anh cũng nhấn mạnh việc kết nối sản phẩm OCOP với du lịch trải nghiệm là hướng đi giàu tiềm năng của Khánh Hòa.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm OCOP của tỉnh Khánh Hoà. Ảnh: Dương Triều.

Một điểm dừng chân đáng chú ý khác là gian hàng của Công ty Cổ phần Thảo dược LKVN. Doanh nghiệp giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm thảo dược đa dạng như trà đinh lăng, trà khổ qua rừng, nước uống thảo dược đinh lăng, cùng các loại rượu sâm đinh lăng, sâm ngọc cẩu, sâm tiến vua.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khanh - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Thảo dược LKVN, vùng đất Nam Khánh Hòa (trước đây thuộc Ninh Thuận) có khí hậu khô hạn, ít mưa, nhiều nắng, đất đai cằn cỗi, chính điều kiện khắc nghiệt này lại giúp thảo dược tích tụ dược tính cao hơn so với nhiều nơi khác.

LKVN xây dựng quy trình sản xuất tuần hoàn khép kín, từ cấy mô, nhân giống, trồng trọt, thu hoạch đến chế biến, nhằm đảm bảo chất lượng và tính bền vững. Đáng chú ý, cây đinh lăng - được ví như “nhân sâm của người nghèo” - không chỉ dùng làm dược liệu mà còn được tạo dáng bonsai, làm cây kiểng, xua côn trùng, tận dụng cả lá và thân, qua đó phổ biến rộng rãi trong đời sống.

Sản phẩm OCOP của tỉnh Khánh Hoà đa dạng từ biển, rừng. Ảnh: Dương Triều.

Sản phẩm OCOP góp phần gia tăng giá trị và sức hấp dẫn cho du lịch Khánh Hòa. Ảnh: Dương Triều.

Không gian OCOP tại hội thảo hôm nay vì thế không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là bức tranh sinh động về tiềm năng kinh tế, văn hóa và du lịch của Khánh Hòa. Những câu chuyện từ trầm hương, thảo dược, mật ong rừng đến rượu truyền thống đã góp phần khẳng định giá trị của sản phẩm bản địa trên hành trình vươn ra thị trường rộng lớn hơn.