Vòng tay bạn đọc Báo Tiền Phong nâng đỡ ba chị em mồ côi ở Quảng Trị

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong đăng tải hoàn cảnh thương tâm của ba chị em Hoàng Nguyễn Anh Thư – những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục cuộc điện thoại từ khắp nơi đã gọi về hỏi thăm, động viên và mong muốn được sẻ chia.

Những cuộc điện thoại chan chứa tình người

Những ngày qua, căn nhà nhỏ nằm cuối con đường đất ở xã Phong Nha (Quảng Trị) không còn quá lặng lẽ như trước. Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh hoàn cảnh đặc biệt thương tâm của ba chị em Hoàng Nguyễn Anh Thư (SN 2009), Hoàng Nguyễn Văn Nam (SN 2011) và Hoàng Nguyễn Tâm Như (SN 2018) ở tổ dân phố Xuân Tiến, xã Phong Nha – những đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ trong nỗi đau chồng chất, đã nhận được nhiều sự chia sẻ.

Ba chị em Anh Thư bên bàn thờ cha, mẹ trong căn nhà trống hoác.

Qua số điện thoại của Anh Thư được công bố trên báo, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đã liên tục gọi điện thăm hỏi, động viên và bày tỏ mong muốn được hỗ trợ các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Theo chia sẻ của Anh Thư, có những ngày điện thoại reo liên tục. Người hỏi thăm sức khỏe, người động viên tinh thần, người ngỏ ý hỗ trợ tiền học, tiền sinh hoạt cho ba chị em. Sự quan tâm ấy đã phần nào sưởi ấm nỗi đau mất mát quá lớn của các cháu.

Chiếc giường nhỏ của cha mẹ để lại hoang lạnh, 3 chị em trải chiếu dưới bàn thờ nằm ngủ để tìm hơi ấm của cha, mẹ.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cháu Hoàng Nguyễn Anh Thư (chị cả của hai em) chưa từng có tài khoản ngân hàng. Việc phải nhờ tài khoản của người thân để nhận tiền hỗ trợ khiến không ít nhà hảo tâm băn khoăn, lo ngại về tính minh bạch.

Tiền Phong kết nối – ngân hàng đồng hành

Nắm bắt tâm tư của bạn đọc và để việc hỗ trợ được thuận lợi, minh bạch, phóng viên Báo Tiền Phong đã chủ động liên hệ, đề nghị Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Bình hỗ trợ cháu Anh Thư mở tài khoản cá nhân.

Ba chị em Anh Thư còn quá nhỏ để gánh những nỗi đau quá lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietcombank Quảng Bình đã nhanh chóng cử cán bộ ngân hàng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Anh Thư hoàn tất các thủ tục cần thiết. Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản mang tên chính cháu đã được mở, giúp các nhà hảo tâm yên tâm gửi gắm tấm lòng.

Theo Anh Thư, đến thời điểm hiện tại, ba chị em đã nhận được 40 triệu đồng từ sự chung tay của cộng đồng. Thay mặt hai em, Anh Thư xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Tiền Phong và các nhà hảo tâm đã gọi điện thăm hỏi, động viên, sẻ chia trong thời gian qua.

“Cháu xin cảm ơn tấm lòng của các ông, bà, cô, chú, anh, chị. Cháu hứa sẽ sử dụng những đồng tiền này thật tiết kiệm, đúng mục đích để lo cho hai em trong cuộc sống và tiếp tục được đi học” - Anh Thư nghẹn ngào nói.

Hoàn cảnh đặc biệt thương tâm

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, gia đình các cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn, cha mẹ không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày mưu sinh bằng đủ công việc làm thuê như nhặt ve chai, phụ hồ, chèo thuyền du lịch, chặt keo thuê. Bữa cơm thường ngày chỉ có rau rừng, muối mè nhưng vẫn ấm áp tình thương.

Vì bệnh tật, ốm đau, tai nạn mà cha mẹ của các cháu chưa thể hoàn thiện ngôi nhà thì đã qua đời.

Bi kịch liên tiếp ập xuống khi người mẹ là chị Nguyễn Thị Hương phát bệnh hiểm nghèo. Do không có tiền đi khám, chị giấu bệnh, tự mua thuốc giảm đau uống cầm chừng để tiếp tục đi làm nuôi chồng con.

Trong khi đó, người cha là anh Hoàng Văn Lễ gặp tai nạn lao động, bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ. Thời gian chăm chồng trong bệnh viện, hai vợ chồng có ngày chỉ dám ăn chung một gói xôi.

Đến tháng 7 vừa qua, chị Hương được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối và qua đời trong đau đớn. Chưa đầy nửa tháng sau, anh Lễ cũng mất, để lại ba đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ đó, các cháu phải ngủ cạnh bàn thờ cha mẹ, nương tựa vào nhau để sống, đối diện tương lai đầy chông chênh khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Từ một bài viết nhân ái, những tấm lòng đã tìm thấy nhau. Và giữa căn nhà nghèo nơi miền quê Quảng Trị, ba đứa trẻ mồ côi đã có thêm niềm tin để bước tiếp, khi biết rằng các em không hề đơn độc giữa cuộc đời.

Bé Tâm Như vẫn thường xuyên gọi tên cha, mẹ trong giấc ngủ chập chờn.