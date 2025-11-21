Bộ đội hải quân nhận đỡ đầu 164 con ngư dân mồ côi, khó khăn

TPO - Hơn 5 năm thực hiện các chương trình hoạt động, Hải quân Việt Nam không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Bộ đội hải quân cũng nhận đỡ đầu 164 em học sinh là con ngư dân bị mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Ngày 21/11, Phó Đô đốc Nguyễn Anh Phong - Chính ủy Hải quân, chủ trì hội nghị tổng kết chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” giai đoạn 2019-2025, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, giai đoạn 2022-2025.

Hơn 5 năm triển khai chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, Quân chủng Hải quân đã cử trên 2.000 lượt báo cáo viên có kinh nghiệm trực tiếp đến các cảng cá, âu tàu, khu neo đậu để thông tin, tuyên truyền cho hơn 390.000 lượt chủ tàu và ngư dân về trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chấp hành quy định đánh bắt hải sản.

Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng chống dịch bệnh, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và tổ chức các hoạt động dân vận, kết nghĩa; tổ chức hơn 500 buổi giao lưu văn nghệ, diễn đàn, tọa đàm, tham quan, triển lãm… về chủ đề biển, đảo và bộ đội Hải quân.

Hàng trăm đại biểu dự hội nghị tổng kết các chương trình, hoạt động của Quân chủng Hải quân.

Không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo, bộ đội hải quân còn là điểm tựa tinh thần, chỗ dựa vững chắc cho ngư dân giữa trùng khơi, đến với dân khi dân cần, không để dân yêu cầu mới có mặt.

Đặc biệt tại các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, âu tàu, làng chài, bệnh xá; các cụm dịch vụ, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, hay các đài, trạm rada ven bờ cũng sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi, để hỗ trợ, giúp đỡ, nhường cơm, sẻ áo, sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu giúp, bảo vệ ngư dân.

Từ năm 2019 đến nay, Quân chủng Hải quân đã huy động 1.140 phương tiện, với gần 40.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, đảo và các khu vực thiên tai, bão lũ. Đã cứu được 2.228 lượt người, 529 lượt tàu, thuyền.

Hỗ trợ hơn 3.000 khối nước ngọt, hàng trăm tấn lương thực, áo phao, dụng cụ đi biển; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn ngư dân; xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của ngư dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, như tham gia các hoạt động huấn luyện, diễn tập với hải quân trên biển; tham gia bảo vệ các giàn khoan, tàu thăm dò khảo sát; đấu tranh chống nước ngoài thăm dò, khảo sát, hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam…

Đỡ đầu 164 con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” được triển khai từ năm 2022 đến nay đã trở thành một mô hình tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, xã hội, tính nhân văn sâu sắc, tình đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn, tiếp tục khẳng định truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

Sau 3 năm triển khai, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương nhận đỡ đầu, chăm sóc 164 em học sinh là con ngư dân bị mồ côi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn đến tuổi trưởng thành, mở ra tương lai tươi sáng và tiếp thêm niềm tin cho mỗi chuyến tàu của ngư dân ra khơi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, nhấn mạnh, các chương trình, hoạt động trên là việc làm có ý nghĩa chính trị, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc, hiệu quả, có sức lan toả lớn. Đây là minh chứng sinh động của tinh thần “quân với dân một ý chí” trong thời kỳ mới.

Phó Đô đốc Nguyễn Anh Phong - Chính ủy Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Chính ủy Hải quân cũng yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển, nhất là vùng biển trọng điểm, vùng biển giáp ranh với nước ngoài, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khai thác thủy sản.

Đặc biệt, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương, trực tiếp là Sở NN&MT, Sở Y tế, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình, hoạt động trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 39 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện chương trình, hoạt động.