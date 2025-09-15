Quân chủng Hải quân sát hạch chất lượng chỉ huy cấp hải đội, tiểu đoàn

TPO - Ngày 15/9, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ khai mạc Hội thi hải đội trưởng, chính trị viên hải đội; tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn binh chủng hợp thành, tăng - thiết giáp lần thứ 3.

Đây là đợt sát hạch toàn diện, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ chủ trì đơn vị ở cấp cơ sở trong Quân chủng Hải quân.

Hội thi năm nay có 108 thí sinh tham gia, trong đó 46 tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn binh chủng hợp thành, tăng - thiết giáp; 62 hải đội trưởng, chính trị viên hải đội tàu chiến đấu, tàu vận tải.

Đây là lực lượng cán bộ trực tiếp gắn bó với bộ đội, vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, chỉ huy, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở cấp hải đội, tiểu đoàn trong quân chủng.

Hội thi lần này có quy mô lớn hơn, yêu cầu cao hơn cả về nội dung lẫn phương pháp thi. Thí sinh phải trải qua các phần thi trên cả ba mặt công tác: tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân phát biểu tại lễ khai mạc hội thi.

Hải đội trưởng thi 9 môn, chính trị viên hải đội thi 7 môn, tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn thi 5 môn. Các môn thi bao quát từ chiến thuật, hàng hải, vũ khí, thông tin - cơ yếu đến xây dựng nghị quyết lãnh đạo, huấn luyện tuần, điều lệnh, bắn súng, bơi…

Điểm mới nổi bật tại hội thi lần này là 100% nội dung thi trắc nghiệm được thực hiện trên máy vi tính, với ngân hàng câu hỏi phong phú, trộn ngẫu nhiên, bảo đảm khách quan, công bằng, đánh giá đúng thực chất kiến thức và năng lực của từng thí sinh.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm – Tư lệnh Hải quân, khẳng định, điểm nhấn hội thi năm nay với quy mô lớn, số lượng thí sinh tham gia nhiều hơn, nội dung thi toàn diện và bao quát, phương pháp tổ chức thi đổi mới...

Điều đó, giúp Ban tổ chức đánh giá kết quả của các thí sinh một cách khách quan, toàn diện và thực chất hơn, làm cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới.

Trung tá Trần Văn Biên - Hải đội trưởng Hải đội 414, Lữ đoàn 162, Vùng 4, đại diện cho các thí sinh tham gia hội thi, hứa quán triệt và chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy chế, lịch điều hành của Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi.

Đại diện thí sinh tham gia hội thi phát biểu.

Các thí sinh tham dự hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Đoàn kết, giúp đỡ nhau làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt các nội dung hội thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối và quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Qua hội thi, sẽ nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục triệt để những nội dung, mặt công tác còn hạn chế; phát huy và vận dụng có hiệu quả các nội dung, phương pháp hay mà Ban tổ chức, Ban giám khảo đã chỉ ra vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị trong thời gian tới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"', hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.