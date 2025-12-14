Ba đứa trẻ ở Quảng Trị nằm dưới bàn thờ tìm hơi ấm mẹ cha

TPO - Chưa đầy nửa tháng sau ngày mẹ ra đi vì bệnh hiểm nghèo, người cha cũng vĩnh viễn rời bỏ trần gian. Ba đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách sống chung với mất mát lớn nhất đời người – mồ côi cả mẹ lẫn cha. Đêm đến, chúng trải chiếu nằm dưới bàn thờ để tìm hơi ấm mẹ cha.

Một gói xôi chia đôi giữa bệnh viện

Trong căn nhà xây dang dở nằm cuối con đường đất ngoằn ngoèo ở TDP Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, một bên là bàn thờ cha mẹ nghi ngút khói hương, bên còn lại là góc ngủ đơn sơ của ba chị em: Hoàng Nguyễn Anh Thư (SN 2009), Hoàng Nguyễn Văn Nam (SN 2011) và Hoàng Nguyễn Tâm Như (SN 2018).

Ba đứa trẻ bên bàn thờ cha, mẹ trong căn nhà trống hoác.

Ngôi nhà gần như không có tài sản đáng giá. Những chiếc giường bỏ trống. Đêm đến, ba đứa trẻ trải chiếu nằm sát bên bàn thờ cha mẹ, như để níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của gia đình từng trọn vẹn.

Gia đình các cháu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cha là anh Hoàng Văn Lễ (SN 1970), mẹ là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975). Không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng anh chị mưu sinh bằng đủ thứ việc nặng nhọc: Nhặt ve chai, chèo thuyền du lịch, phụ hồ, chặt keo thuê… Bữa cơm thường chỉ có rau rừng, muối mè, nhưng với ba chị em Thư, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất vì còn đủ đầy tình thương của cha mẹ.

Bi kịch bắt đầu khi chị Hương thường xuyên đau bụng. Không tiền đi khám, chị tự mua thuốc giảm đau uống cầm chừng, nghĩ rằng bệnh dạ dày do lao lực. Đúng lúc ấy, anh Lễ đi làm thuê trong miền Nam thì gặp tai nạn, bị liệt nửa người bên trái, phải trở về quê điều trị.

“Khi chăm chồng nằm viện, chị Hương đau dữ dội hơn nhưng vẫn cố chịu đựng. Hai vợ chồng có ngày chỉ dám ăn chung một gói xôi vì không đủ tiền mua hai suất cơm” - chị Nguyễn Thị Lành, em gái chị Hương nghẹn ngào kể.

Ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện thì vợ chồng nghèo gặp phải tai họa và qua đời để lại 3 đứa trẻ mồ côi.

Sau khi xuất viện, anh Lễ nằm liệt một chỗ. Chị Hương vừa chăm chồng, vừa tranh thủ đi làm thuê kiếm từng đồng nuôi con. Đến tháng 7 vừa qua, cơn đau bụng không thể chịu nổi, chị mới được đưa đi khám và bàng hoàng nhận tin mắc ung thư gan giai đoạn cuối.

“Đêm trước khi mất, chị đau đến quằn quại. Khi dọn đồ, chúng tôi phát hiện một túi đầy vỏ thuốc giảm đau chị giấu trong nhà. Có lẽ chị đã cố chịu đựng để còn sức đi làm nuôi chồng, nuôi con…” - chị Lành bật khóc.

15 tuổi chăm 2 đứa em

Mẹ mất, cha nằm liệt, cô bé Anh Thư mới 15 tuổi đã phải thay mẹ gánh vác gia đình: Đi học, nấu ăn, chăm sóc cha và hai em nhỏ. Có những ngày, Thư phải nghỉ học để ở nhà chăm ba vì không còn ai khác.

15 tuổi, Anh Thư đã phải thay cha mẹ chăm sóc 2 em.

Thế nhưng nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì cách đây nửa tháng, anh Lễ cũng qua đời. Ba đứa trẻ chính thức mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

“Ngày đưa tang cha, ba đứa trẻ chỉ biết ôm chặt lấy nhau, khóc đến khản cả giọng. Các cháu chưa kịp hiểu vì sao mẹ vừa mất thì nay đến lượt ba” - người thân xót xa.

Từ ngày cha mất, căn nhà nhỏ càng thêm quạnh quẽ. Đêm đến, đứa út Tâm Như thỉnh thoảng bật khóc gọi mẹ, gọi ba trong giấc ngủ chập chờn. Tiếng khóc trẻ thơ giữa đêm khuya khiến hàng xóm không ai cầm được nước mắt.

Ông Phan Hải Hà - Chủ tịch UBND xã Phong Nha cho biết, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu và tạo điều kiện để các cháu tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, mất mát quá lớn và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khiến ba đứa trẻ rất cần sự chung tay của cộng đồng.

“Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, nhà hảo tâm để các cháu có điều kiện ổn định cuộc sống, không phải dang dở con đường học tập”, ông Hà nói.

Đứa út Tâm Như thi thoảng bật khóc gọi mẹ, gọi cha trong giấc ngủ chập chờn.

Trước hoàn cảnh quá đỗi xót xa ấy, mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành chiếc phao cứu sinh, giúp ba đứa trẻ mồ côi nơi miền quê nghèo Quảng Trị có thêm niềm tin để bước tiếp trong cuộc đời quá nhiều mất mát.

Bạn đọc giúp đỡ có thể gửi trực tiếp đến cháu Hoàng Nguyễn Anh Thư, TDP Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0911553510.