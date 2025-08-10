'Trái tim yêu thương' dành cho 405 trẻ mồ côi tại Thanh Hoá

TPO - Trong các ngày 9 và 10/8, tại 2 xã Yên Định và Bá Thước, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tập đoàn Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Trái tim yêu thương” gặp mặt, trao quà cho 405 trẻ em mồ côi khó khăn của 86 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Theo đó, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2012, đến nay Hội LHPN Thanh Hóa đã vận động, kết nối đỡ đầu hơn 2.300 trẻ em với tổng kinh phí hỗ trợ trên 8,5 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã kết nối với Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu 405 cháu tại 86 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mỗi cháu được hỗ trợ từ 500 đến 700 ngàn đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi.

Ban tổ chức trao quà cho các cháu

Ngoài ra, đơn vị nhận đỡ đầu thường xuyên tổ chức các chương trình gặp mặt, tặng quà nhân dịp lễ, tết và xây, sửa nhà dột nát, tạm bợ cho các con, nhằm động viên, khích lệ, giúp các con được chăm lo, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần.

Tại chương trình “Trái tim yêu thương”, ban tổ chức đã trao tặng 405 suất quà cho 405 trẻ mồ côi, trị giá 700 ngàn đồng/cháu và 108 chiếc xe đạp mới tiếp sức cho các con đến trường.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh

Chương trình mang đến những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, tạo niềm vui cho các con trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị bước vào năm học mới với động lực vượt qua khó khăn, để học tốt. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa đến những tổ chức, cá nhân tiếp sức cho nhiều trẻ mồ côi khó khăn khác được quan tâm hơn...