Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

'Trái tim yêu thương' dành cho 405 trẻ mồ côi tại Thanh Hoá

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong các ngày 9 và 10/8, tại 2 xã Yên Định và Bá Thước, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tập đoàn Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Trái tim yêu thương” gặp mặt, trao quà cho 405 trẻ em mồ côi khó khăn của 86 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Theo đó, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2012, đến nay Hội LHPN Thanh Hóa đã vận động, kết nối đỡ đầu hơn 2.300 trẻ em với tổng kinh phí hỗ trợ trên 8,5 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã kết nối với Tập đoàn Đại Dũng nhận đỡ đầu 405 cháu tại 86 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mỗi cháu được hỗ trợ từ 500 đến 700 ngàn đồng/tháng cho đến năm 18 tuổi.

0f6eb0cc6fade7f3bebc-2.jpg
Ban tổ chức trao quà cho các cháu

Ngoài ra, đơn vị nhận đỡ đầu thường xuyên tổ chức các chương trình gặp mặt, tặng quà nhân dịp lễ, tết và xây, sửa nhà dột nát, tạm bợ cho các con, nhằm động viên, khích lệ, giúp các con được chăm lo, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần.

Tại chương trình “Trái tim yêu thương”, ban tổ chức đã trao tặng 405 suất quà cho 405 trẻ mồ côi, trị giá 700 ngàn đồng/cháu và 108 chiếc xe đạp mới tiếp sức cho các con đến trường.

2e459b5b443acc64952b-2.jpg
Ban tổ chức tặng xe đạp cho học sinh

Chương trình mang đến những phần quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, tạo niềm vui cho các con trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị bước vào năm học mới với động lực vượt qua khó khăn, để học tốt. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa đến những tổ chức, cá nhân tiếp sức cho nhiều trẻ mồ côi khó khăn khác được quan tâm hơn...

Hoàng Lam
#Trái tim yêu thương #gặp mặt #trao quà #trẻ em mồ côi #Thanh Hóa #Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa #tinh thần #động lực

Xem thêm

Cùng chuyên mục