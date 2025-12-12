Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hiệu trưởng đỗ xe Lexus chắn cổng trường ở Quảng Ninh: Tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong đăng 2 bài phản ánh về việc chiếc xe Lexus ES 350 biển số 14K-047... do hiệu trưởng sử dụng dừng, đỗ chắn trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vào giờ tan học gây bức xúc dư luận, ngày 12/12, bà Vũ Thị Hoàng Yến, hiệu trưởng nhà trường đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về sự việc và xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

tp-160959.jpg
Phụ huynh xếp hàng ngay ngắn trước cổng trường Tiểu học Quang Trung trong giờ đón con.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Yến cho biết đã nhận thức rõ tính chất phản cảm và không phù hợp của việc để xe ô tô dừng, đỗ ngay trước cổng trường trong thời điểm học sinh tan lớp, phụ huynh đứng kín hai bên đường để đón con. “Tôi xin nhận trách nhiệm cá nhân về sự việc, coi đây là bài học sâu sắc đối với bản thân trong việc chấp hành quy định trật tự an toàn giao thông trước cổng trường” bà nói.

Theo bà Yến, sau khi thông tin và hình ảnh về vụ việc được Báo Tiền Phong phản ánh, lãnh đạo UBND phường Hạ Long đã làm việc, nhắc nhở, yêu cầu nhà trường chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, nhất là vào các khung giờ cao điểm đưa đón học sinh. “Tôi đã tiếp thu đầy đủ ý kiến nhắc nhở của lãnh đạo phường, đồng thời quán triệt lại trong tập thể nhà trường, tuyệt đối không để tái diễn những tình huống tương tự” bà Yến nói thêm.

Bên cạnh việc xin rút kinh nghiệm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết hiện nhà trường đang soạn thảo văn bản kiến nghị gửi UBND phường Hạ Long về phương án tổ chức giao thông cụ thể trước cổng trường. Trong đó, nhà trường đề xuất chính quyền địa phương nghiên cứu, cho phép lắp đặt biển báo cấm ô tô tại đoạn đường trước cổng trường trong các khung giờ cao điểm đưa đón học sinh.

tp-160932.jpg
Trường Tiểu học Quang Trung sẽ dỡ bỏ rào chắn để xin lực lượng chức năng cắm biển cấm xe ô tô vào giờ cao điểm.

“Thực tế lâu nay, để bảo đảm an toàn cho học sinh, mỗi khi tan học, bảo vệ thường phải kéo hàng rào sắt ra chắn lòng đường trước cổng trường để hạn chế ô tô đi qua khu vực học sinh ra về. Cách làm này tuy xuất phát từ mong muốn bảo vệ học sinh nhưng vừa dễ gây phản cảm, vừa không đúng quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông”, bà Yến nói.

Theo dự kiến, trong văn bản gửi UBND phường Hạ Long, nhà trường đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng nghiên cứu phương án tổ chức lại luồng phương tiện, đồng thời cắm biển cấm xe ô tô trong một khoảng thời gian nhất định trước cổng trường buổi sáng và buổi chiều. Khi có biển báo và phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lực lượng bảo vệ trường sẽ không phải tự ý dùng hàng rào sắt chắn đường, mà chuyển sang phối hợp với chính quyền, công an, lực lượng chức năng để nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh, lái xe chấp hành quy định.

“Sự việc vừa qua là một thiếu sót của cá nhân tôi. Tôi chân thành tiếp thu các ý kiến phản ánh, mong phụ huynh và dư luận chia sẻ, giám sát thêm để nhà trường làm tốt hơn nhiệm vụ của mình” bà Yến nói.

Hoàng Dương
