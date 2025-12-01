Nguyên hiệu trưởng trường sư phạm hàng đầu cả nước làm hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ngày 1/12, Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố thông tin trên. Theo Quyết định, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong thời gian 1 năm từ ngày 24/11/2025 đến ngày 23/11/2026, nhiệm vụ và quyền hạn theo sự chỉ đạo của Hội đồng trường.

PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng tân Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng sinh năm 1957, quê Bắc Ninh, là nhà quản lý giáo dục với gần 4 thập kỷ gắn bó cùng công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học. Thầy tốt nghiệp tiến sĩ ngành địa lý tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I năm 1994, được công nhận phó giáo sư năm 2003. Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các cơ sở giáo dục đại học.

Từ năm 1978 đến tháng 6/2017, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng làm giảng viên rồi giữ nhiệm vụ Phó chủ nhiệm khoa địa lý, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Từ tháng 1/2020 đến 12/2021, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến. Đồng thời là Tổng chủ biên phần địa lý sách giáo khoa lịch sử - địa lý (lớp Sáu đến lớp Chín) và Tổng chủ biên sách giáo khoa địa lý (lớp Mười đến lớp Mười hai) của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ năm 2023 đến tháng 11 năm 2025, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng công tác tại Tạp chí Khoa học công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với vai trò Trưởng ban Biên tập. Sau đó, thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã bổ nhiệm TS. Phan Thị Việt Nam giữ chức Phó hiệu trưởng Nhà trường.

Như vậy, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu Nhà trường gồm 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng, cùng các Phó hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Lan Phương, GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Thanh, PGS.TS. Trần Thị Hồng, TS. Nguyễn Tuấn Anh, TS. Hoàng Hữu Dũng và TS. Phan Thị Việt Nam.