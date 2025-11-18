Nữ hiệu trưởng dám dấn thân đưa trường học vào top thế giới

TPO - Hơn hai mươi năm gắn bó với giáo dục, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã thay đổi mình từ một cô sinh viên Sư phạm Ngữ văn đầy mơ mộng thành một người “phải” đi đầu, dẫn đường, dám làm, dám chịu trách nhiệm để điều hành ngôi trường tư thục “có tiếng” ở Hà Nội. Dịp 20/11 năm nay, cô Thúy vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Năm 1991, nhà giáo, đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh thành lập trường Nguyễn Siêu, với quyết tâm xây dựng trường học thật sự chất lượng để làm thay đổi quan niệm “trượt công mới vào tư”. Đến nay, mỗi mùa tuyển sinh, chỉ tiêu thấp trong khi số lượng hồ sơ đầu vào cao nên hồ sơ phải “xếp hàng” chờ kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển lớp 6, lớp 10. Có những thời điểm, trường chỉ mở cổng tuyển sinh trực tuyến trong ít giờ để "khóa" số lượng học sinh đăng ký vì không đủ cơ sở vật chất tổ chức kiểm tra. Do đó, phụ huynh phải canh giờ Nguyễn Siêu mở cổng nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầu vào.

Hằng năm, học sinh tốt nghiệp điểm IELTS trung bình 7.5, tốt nghiệp song bằng tú tài A Level có học bổng vào các trường ĐH hàng đầu thế giới và sánh vai cùng các trường công tốp đầu với điểm thi tốt nghiệp THPT cao.

Cô Thúy được biết là một hiệu trưởng tận tụy, một “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”, người tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiên phong thử chương trình đổi mới.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu nhận Bằng khen Thủ tướng dịp 20/11 năm nay.

Buổi sáng tháng 11, dưới trời xanh, nắng vàng, giữa sân trường rợp bóng cây, cô bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của học sinh và đồng nghiệp. Giữa những gương mặt thầy trò hôm nay, người phụ nữ nhỏ bé ấy chính là người đã góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm của một thế hệ nhà giáo Việt Nam thời hội nhập.

Xông pha trong giáo dục hội nhập

Trong giáo dục, cô Thúy không chọn lối an toàn. Mỗi khi đứng trước ngã rẽ, cô đều tự hỏi mình: “Điều này có giúp học sinh tốt hơn không?” và luôn chọn con đường nhiều thách thức, nhưng mang lại cho học sinh nhiều cơ hội hơn.

Cô bắt đầu sự nghiệp trong giai đoạn mà khái niệm “giáo dục hội nhập” còn xa lạ. Khi nhiều trường còn loay hoay với mô hình truyền thống, cô đã nhìn ra rằng: Học sinh Việt Nam phải được tiếp cận chuẩn quốc tế ngay trên đất nước mình. Chính suy nghĩ đó khiến Nguyễn Siêu từng bước từ trường Chuẩn quốc gia, trường Chất lượng cao và trở thành một trong những ngôi trường tiên phong áp dụng chương trình phổ thông quốc tế Cambridge và mô hình giáo dục High Performance Learning (HPL) của Anh quốc.

Chương trình Cambridge kết hợp với triết lý HPL và khẩu hiệu “Everyone Can” - mọi học sinh đều có thể đạt thành tích xuất sắc nếu được rèn luyện đúng cách - là một khái niệm mới mẻ và nhiều thử thách để áp dụng và thực hiện tại trường phổ thông thuần tuý Việt Nam.

Cô tâm sự, mình luôn có một niềm tin rằng: “Nền giáo dục tiên tiến phát triển trên thế giới đã có nhiều mô hình giáo dục thành công và đã trở thành điển hình, thành tích học tập của các con trong thế giới phẳng đang không ngừng biến động và phát triển thì việc học tập và mạnh dạn áp dụng các mô hình đó vào trường là một thử nghiệm để hội nhập và đào tạo thế hệ công dân toàn cầu”.

Cô Thúy và cha, Nhà giáo nhân dân, đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh chụp ảnh cùng học sinh.

Để thực hiện ý tưởng của mình, nữ hiệu trưởng dày công sức vào việc đào tạo nguồn nhân lực bằng cách như: mời chuyên gia trong và ngoài nước tập huấn tại chỗ, đầu tư cho giáo viên học tập giao lưu tại nước ngoài, tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo khoa học, cố vấn dạy học (mentoring)... thu hút giáo viên tu nghiệp ở nước ngoài về giảng dạy chương trình quốc tế, coi trọng phát triển ngoại ngữ cho giáo viên để Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Chính tinh thần xông pha, nhiệt huyết mãnh liệt của nữ hiệu trưởng đã giúp Nguyễn Siêu nhanh chóng trở thành trường đầu tiên ở Việt Nam được công nhận là trường học Song ngữ Cambridge, Trường học HPL và đang trong hành trình kiểm định để trở thành World Class School - trường học đẳng cấp thế giới.

Có mặt tại trường vào đúng dịp kỷ niệm 20/11 năm nay, thầy Duncan Gowen, Giám đốc Liên kết và Kiểm định Toàn cầu của tổ chức High Performance Learning (HPL), đã nói Nguyễn Siêu là “một ngôi trường Việt Nam mang tầm quốc tế, nơi giáo dục thực sự được vận hành bằng niềm tin và hành động.”

Làm giáo dục không thể nửa vời

Cô Thúy không phải kiểu lãnh đạo nhẹ nhàng. Trong công việc, cô quyết đoán, thẳng thắn và luôn đặt ra tiêu chuẩn cao. Mọi dự án, mọi chương trình mới đều được cô soi chiếu dưới hai tiêu chí: Chất lượng và tác động tích cực lên học sinh.

Quan điểm, làm giáo dục không thể nửa vời, cô thường nói: “Nếu không thể làm tốt nhất, thì đừng làm".

Những ai từng làm việc cùng cô đều hiểu sau dáng vẻ bình dị của người phụ nữ ấy là một sức bền đáng nể. Cô có thể ngồi đến khuya để đọc từng bản kế hoạch, sửa từng chi tiết trong tài liệu, hỏi kỹ đến tận cách giáo viên đánh giá năng lực học sinh. “Chúng ta làm việc với con người, không phải với con số,” cô luôn nhắc nhở giáo viên như vậy.

Dưới sự dẫn dắt của nữ hiệu trưởng, mỗi năm, hàng ngàn học sinh được học bằng trải nghiệm, được khuyến khích sáng tạo, được dẫn dắt để hiểu rằng tri thức chỉ có giá trị khi biến thành hành động.

Cô trò Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu

Ở vai trò quản lý trường học, cô còn là người truyền cảm hứng để thầy cô cùng làm, cùng bước đi. Cô luôn khuyến khích giáo viên dấn thân, thử nghiệm, chịu trách nhiệm và học hỏi lẫn nhau; kiên định lộ trình đào tạo, thúc đẩy giáo viên Việt Nam đạt chuẩn quốc tế. Nhờ kiên trì quan điểm đó, đến nay, trường đã có 20 giáo viên Việt Nam dạy chương trình Cambridge, được vinh danh giáo viên Cambridge tận tâm, có giám khảo quốc tế các bộ môn học thuật.

Kiên định “lấy học sinh làm trung tâm”

Trong các cuộc họp, cô Thúy luôn đặt câu hỏi với các bộ môn: Học sinh sẽ học được gì? Cảm thấy thế nào?”, những câu một tưởng chừng đơn giản nhưng khiến cả đội ngũ phải trăn trở, đau đáu làm sao để tốt nhất. Tinh thần kiên định, quan điểm lấy học sinh làm trung tâm của cô hiệu trưởng đã truyền cảm hứng cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Từ những giờ học, dự án sáng tạo, các em học được cách dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cho ý tưởng của mình.

Ở trường Nguyễn Siêu, trong các giờ ra chơi, dưới tán lá, trên bậc thềm, những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh vang lên tự nhiên như một phần đời sống học đường. Nhưng ngoại ngữ chỉ là một cánh cửa. Nhiều năm qua, học sinh Nguyễn Siêu luôn nằm trong nhóm có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao của Hà Nội ở cả các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội và quan trọng hơn là các em biết ước mơ, có khát vọng.

Đó cũng là phần phản chiếu từ người đứng đầu ngôi trường, một tư duy giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, mà định hình nhân cách, ý chí và mục tiêu sống cho mỗi đứa trẻ. Cô Thuý luôn tin rằng: “Giáo dục phải mở đường. Nếu chỉ đi theo lối cũ, chúng ta sẽ không thể dẫn dắt tương lai.”

Theo cô Thúy, dù áp dụng triết lí giáo dục tiến bộ của thời đại nhưng giáo dục học sinh Việt Nam vẫn phải xuất phát từ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, từ đạo học của tiền nhân, cụ Chu Văn An, cụ Nguyễn Văn Siêu...

Bằng nỗ lực và hành trình lãnh đạo trường học của mình, cô Thuý không chỉ chia sẻ một mô hình giáo dục, mà lan tỏa một niềm tin: Mọi đứa trẻ Việt Nam đều có thể vươn tới đỉnh cao thế giới – bằng bản sắc Việt và tư duy toàn cầu.

Tài năng không phải là đặc ân của số ít. Mỗi học sinh đều có thể đạt thành tựu cao nếu được dẫn dắt đúng cách. Giáo dục không chỉ dạy tri thức, mà là hành trình đánh thức tiềm năng và hình thành nhân cách. HPL giúp học sinh chuyển từ “học để làm” sang “học để trưởng thành”, từ tiếp nhận tri thức sang kiến tạo tương lai của chính mình.

Đằng sau phong thái mạnh mẽ của nữ hiệu trưởng, là một trái tim rất kiên định với điều tử tế. Mỗi ngày ở trường, cô dành nhiều thời gian quan sát, nói chuyện với học sinh trong sân trường để hiểu hơn các em đang nghĩ gì, cần gì. Nhiều năm liền, cô trò tích cực trong các hoạt động tình nguyện như: Nâng bước thủ Khoa, Cùng Tiền phong Nâng bước em tới trường, tặng sách vở, quần áo cho học sinh miền núi...