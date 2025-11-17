Đại biểu Quốc hội: 'Bộ GD&ĐT không nên viết một bộ sách giáo khoa rồi cung cấp cho tất cả'

TPO - Về một bộ sách giáo khoa thống nhất cho toàn quốc, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, phải hiểu đúng vấn đề này. "Tôi thấy cần hiểu đây là giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên viết một bộ sách giáo khoa cung cấp cho tất cả", ông Cường đề xuất.

Sáng 17/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thảo luận tại tổ, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng việc dự thảo nghị quyết quy định giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền tuyển dụng chung cho tất cả các trường là đột phá rất lớn.

Theo ông Cường, trước đây Sở Nội vụ là cơ quan đứng ra tuyển còn hiện nay giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước - do hiểu rõ, nắm rõ nhất, đưa ra yêu cầu chính xác nhất - nên sẽ tuyển dụng được những con người phù hợp nhất với yêu cầu của các trường. Cùng với đó, việc giao cho Sở GD&ĐT tuyển dụng sẽ giúp bố trí, điều động giáo viên phù hợp...

ĐBQH Hoàng Văn Cường. Ảnh: Như Ý



Về chính sách đặc thù, vượt trội về đãi ngộ, trong đó, có phụ cấp với giáo viên, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, ông có xem chương trình Thắp sáng tương lai ngành giáo dục và rơi nước mắt trước hình ảnh cô giáo vùng cao lăn lộn, hy sinh mọi thứ, gánh gạo, gánh rau, gánh nước để nuôi các em học sinh nội trú.



Theo ông Cường, đó là sự hy sinh, nên cần có đãi ngộ tương xứng. "Đãi ngộ cho người giáo viên ấy, không phải chỉ bản thân họ được hưởng, mà khi chúng ta hỗ trợ đúng, đội ngũ học sinh, xã hội sẽ được hưởng", ông Cường nêu.

Song song với chế độ đãi ngộ cao hơn, ông đề nghị cần giám sát xã hội, yêu cầu rất khắt khe. Khi đó mới thực sự tạo ra đội ngũ giáo viên tận tâm.

Về một bộ sách giáo khoa thống nhất cho toàn quốc, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, phải hiểu đúng vấn đề này. "Tôi thấy cần hiểu đây là giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên viết một bộ sách giáo khoa cung cấp cho tất cả", ông Cường đề xuất.

Lý giải, ông Cường nói, nếu bộ viết một bộ sách, sau đó được đưa vào sử dụng tại tất cả các trường, sẽ gần như trở thành một bộ sách kinh điển và tất cả mọi người chỉ theo học sách đó.

"Học theo sách, thi theo sách, nói theo sách. Khi đó sẽ triệt tiêu toàn bộ những vấn đề mà chúng ta rất mong muốn là tạo ra tư duy mới, đổi mới, sáng tạo với học sinh...", ông Cường nêu thêm.

Ông dẫn từ thực tế, học sinh Việt Nam rất thông minh, nhưng tính sáng tạo không cao. Nguyên nhân là từ rất lâu chúng ta học theo sách, thi theo sách, dẫn đến triệt tiêu toàn bộ sáng tạo.

Do vậy, nếu bộ viết một bộ sách và ban hành, dạy bộ sách đó "sẽ là một nguy hiểm, rất đáng lo cho sự phát triển về tư duy, sáng tạo".

Đại biểu thống nhất cung cấp một bộ sách để có tư liệu thống nhất trên toàn quốc và tiến tới cấp miễn phí cho tất cả học sinh. Tuy nhiên, cần tránh việc học, thi theo một bộ sách đó.