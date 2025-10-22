Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về lộ trình dùng chung một bộ sách giáo khoa

TPO - Trước băn khoăn của ĐBQH về thực hiện chủ trương dùng chung một bộ sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, đề án này đang được xây dựng và trong tháng 11 sẽ có phương án cụ thể.

Chiều 22/10, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Có kịp thống nhất một bộ sách giáo khoa cho năm học tới?

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Thị Nhị Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhấn mạnh, tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã được thể chế rất nhiều trong dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: Như Ý

Theo bà Hà, dự thảo luật có quy định về mục tiêu đào tạo, chương trình, văn bằng, chứng chỉ, trong đó sẽ giữ nguyên hệ thống văn bằng, chứng chỉ cấp quốc gia: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Đánh giá đây là quan điểm đúng và trúng, tuy nhiên, bà Hà cho rằng, cần thiết xem xét công nhận văn bằng của một số ngành đặc thù, ví dụ như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1, 2 trong ngành y tế.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nêu việc sử dụng một bộ sách giáo khoa, đồng thời đặt vấn đề sẽ sử dụng bộ sách nào, và có kịp cho năm học 2026 – 202? Vấn đề thứ 2, được ông Trí nêu ra là tại sao không dùng thuật ngữ “phổ thông” cho cả các trường tiểu học, trung học, mà chỉ khi lên cấp 3 mới dùng “THPT”.

ĐBQH Nguyễn Tuấn Thịnh (Hà Nội) cũng nêu vấn đề sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026 – 2027, là thách thức lớn, nhưng “kịp thời”. Ông Thịnh nêu, thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa – in sách giáo khoa phát cho các trường để tiết kiệm, vì không phải mua sách mới hằng năm. Khi có sự mất mát, hỏng hóc thì sẽ mua bù vào.

Đề xuất chi ngân sách trả lương cho bác sĩ nội trú

Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quan tâm đến quy định không tổ chức Hội đồng trường trong cơ sở giáo dục đại học công lập. Theo ông, chưa có trường nào chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng hòa thuận với nhau vì “hiệu trưởng cầm tiền, chủ tịch cầm quyền, không thể thỏa thuận nên không có trường nào thành công với mô hình này.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 trường thuộc top 100 đại học hàng đầu thế giới. Để mục tiêu này khả thi, ông Hiếu đề xuất bổ sung chính sách phát triển đặc thù cho các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia để giao nhiệm vụ và tập trung nguồn lực phát triển.

Ông cũng nhấn mạnh, phải dồn nguồn lực cho 8 trường trọng điểm mà Chính phủ lựa chọn, không để các trường phải tự chủ. Đối với các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đặc biệt các cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa và chuyên khoa, ông Hiếu đề xuất chính sách đầu tư và phát triển chuỗi bệnh viện thực hành xuất sắc, trở thành các bệnh viện đầu ngành.

Với mô hình đào tạo bác sĩ nội trú, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y cho rằng, dù Bộ Y tế đã nhiều lần lên tiếng nhưng vẫn chưa hoàn thiện mô hình đào tạo sau đại học đặc biệt này. Ông Hiếu kiến nghị có cơ chế đặc thù trong đào tạo bác sĩ nội trú, cụ thể là miễn học phí và ngân sách chi trả lương cho đội ngũ này, giống như thông lệ trên thế giới.

Sẽ có phương án sách giáo khoa trong tháng tới

Trao đổi một số vấn đề, ĐBQH Nguyễn Kim Sơn – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quá trình xây dựng, sửa đổi 3 luật là thể chế hoá tinh thần mới của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, và các chủ trương lớn khác của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ.

Về một số vấn đề cụ thể, như về mô hình đại học vùng, theo Bộ trưởng Sơn, là có căn cứ chính trị và là trọng tâm quan trọng trong giáo dục cho các vùng miền. Vì thế, mô hình này sẽ được duy trì một cách bình thường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Như Ý

Tinh thần chung là tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết các tồn tại, kiến tạo và mở đường cho sự phát triển, thúc đẩy sự phát triển tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Về vấn đề thuật ngữ “phổ thông”, ông Sơn cho biết, về cơ bản, cả tiểu học, trung học đều là giáo dục phổ thông, nhưng khi đến trung học chia làm 2, trung học cơ sở thì mang tính nền tảng, còn trung học phổ thông mang tính định hướng, phân luồng. Trước đây đã có trung học kỹ thuật, trung học năng khiếu, trung học nghề… vì vậy, loại chung nhất là trung học phổ thông, vì thế, có gắn chữ phổ thông vào.

Trước lo lắng của ĐBQH về thực hiện chủ trương dùng chung 1 bộ sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, hiện bộ đang xây dựng đề án, trong đề án có phương án. Trên cơ sở đó sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng phê duyệt. “Trong tháng 11 sẽ có phương án”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, và nhấn mạnh “sẽ kịp triển khai trong năm học 2026 – 2027”.